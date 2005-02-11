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۲۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۴۹

رييس امداد ونجات جمعيت هلال احمر در گفتگو با "مهر"

مسافران محاصره شده در برف ، اسكان داده شدند

رييس امداد و نجات هلال احمر گفت: اكثر مسافراني كه دركولاك و برف در جاده هاي منتهي به استان رشت محاصره شده بودند اسكان داده شدند و تاكنون 10 هزار تخته پتو و همچنين كنسرو و.. بين آنها توزيع شده است.

بيژن دفتري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : بر اثر بارش شديد برف در چند روز اخيرمشكلات ويژه اي در استان گيلان بخصوص شهرستان رشت و شهرهاي اطراف بوجود آمده بطوريكه باعث بسته شدن محورهاي ارتباطي ومنتهي به اين استان و همچنين گرفتار شدن  حدود 8 هزار مسافر در جاده ها شده است.

وي افزود: به  منظور كمك به مسافراني كه درجاده ها در ميان برف و كولاك محاصره شده اند از روز گذشته ستاد حوادث غير مترقبه متشكل از استانداري ، وزارت كشور، هلال احمر و.. تشكيل شده و اقدامات لازم از سوي آنها درحال انجام است.

وي خاطر نشان كرد: همچنين تيمهاي امدادي هلال احمر از تهران ، قزوين ، مازندران و اردبيل در جهت هدايت واسكان مسافران جاده اي به اين استان آمده اند .

رييس امداد و نجات هلال احمر گفت: در حال حاضر ريزش برف در اين استان ادامه دارد و باعث قطع آب و برق در گيلان و برخي شهرستانهاي استان شده است اما با كمك مسئولين ساكنين استان قطعي گاز نداشته اند.

وي با اشاره به اينكه جاده قزوين -رشت هنوز باز نشده است به هموطنان توصيه كرد از سفر به استان گيلان و شهرهاي آن خود داري كنند  و در حال حاضر با كمك ماموران وزارت راه و ساير سازمانها د رتلاش هستيم تا جاده را تخليه كنيم و خودروها بازگردند تا ماشينهاي سنگين بتوانند كار خود را انجام دهند.

کد مطلب 156758

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