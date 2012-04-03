7 دوره جلسه تفسیر با عنوان "طرح بنات" در کرمانشاه اجرا شد

اسمعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اهم فعالیتهای قرآنی در استان کرمانشاه موارد بسیاری را شامل می شود که از جمله آنها برگزاری کلاسهای آموزشی شامل قرائت، مفاهیم، حفظ به تعداد 320 کلاس با شرکت بیش از 6500 نفر بوده است.



مسئول دارالقرآن استان کرمانشاه افزود: همچنین در کنار آن برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم با عنوان طرح بنات با 7دوره را داشته ایم.



ابراهیمی تصریح کرد: در کنار آن برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم با عنوان طرح نسیم حیات با 6 دوره همچنین برگزاری محافل انس با قرآن کریم شهری و روستایی با 45 مورد را داشته ایم.



وی افزود: برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان که با 13 دوره بوده است.



ابراهیمی گفت: همچنین برگزاری دوره های تربیت معلم قرآن کریم با 16 دوره برگزار شده است.



مسئول دارالقرآن کریم تصریح کرد: در کنار فعالیتهای گفته شده همچنین برگزاری دوره تربیت مدرس قرآن کریم با 1 مورد و برگزاری همایش تجلیل از فعالان قرآنی در سطح استان با هفت مورد را داشته ایم.



وی گفت: برگزاری طرح قرآنی با قرآن در رمضان در 33 مسجد و برگزاری کرسی های تلاوت در سطح مساجد استان با پنج مورد را داشته ایم.



ابراهیمی افزود: همچنین برگزاری کارگاه آموزشی دین و زندگی از منظر قرآن کریم با 30 کارگاه آموزشی بوده است.



وی تصریح کرد: در کنار آن برگزاری آزمون داوری مسابقات قرآن کریم با 1 مورد و برگزاری مسابقه نورالهدی با تفسیر 2 جز 1 مورد بوده است.



ابراهیمی افزود: برگزاری جشنواره نغمه های آسمانی و در کنار آن توزیع کتب آموزشی در بین موسسات و ادارات شهرستانها به تعداد 7000 جلد را داشته ایم.



مسئول دارالقرآن کریم استان کرمانشاه تصریح کرد: توزیع قرآن یارانه ای در بین مساجد و موسسات به تعداد 3000 جلد بوده است.

ابراهیمی در پایان تاکید کرد: همچنین از اهم برنامه های سال گذشته، حمایت از موسسات قرآنی مردمی با 30 مورد همچنین حمایت از خانه های قرآنی روستایی با 172 مورد و در کنار آن برگزاری آزمون و مسابقات قرآنی ویژه کارکنان و همراهان و فرزندان با 1 مورد با شرکت بیش از 100 نفر و بازدید از موسسات قرآنی مردمی استان 35 مورد و تشکیل مستمر با اتحادیه موسسات قرآنی استان هر ماه یکبار بوده است.