بانک مرکزی دوباره ازحساب بانکها پول برداشت/ جدول جدید برداشت ازبانکها

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود و در ساعات پایانی سال 90 برای دومین بار از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی مبالغ زیادی برداشت کرده است.

آخرین خبرها در سال 90 نشان می‌داد که بانک مرکزی حدود 90 درصد پول برداشتی از برخی بانکها را 28 اسفند ماه به حساب‌های آنها برگشت داده اما جدیدترین اطلاعات رسیده حاکی از آن است که در پی تاکید بر اجرای دقیق کمیته پنج نفره ارزی دولت و در ساعات پایانی سال 90 ، بانک مرکزی دوباره از حساب بانکها پول برداشت کرده است.

در این میان، تلاشهای خبرنگار مهر برای پیگیری این موضوع نتیجه داد و برهمین اساس، جدول برداشت دوباره دولت از حساب برخی بانکها بدین شرح است: بانک ملی حدود 530 میلیارد تومان، بانک ملت حدود 210 میلیارد تومان، بانک تجارت حدود 180 میلیارد تومان، بانک سینا حدود 30 میلیارد تومان، بانک پارسیان حدود 110 میلیارد تومان و پاسارگاد حدود 120 میلیارد تومان.

بانک مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی بانک ملی حدود 530 میلیارد تومان بانک ملت حدود 210 میلیارد تومان بانک تجارت حدود 180 میلیارد تومان بانک پاسارگاد حدود 120 میلیارد تومان بانک پارسیان حدود 110 میلیارد تومان بانک سینا حدود 30 میلیارد تومان

گزارش مهر نشان می‌دهد: بانک مرکزی که در نخستین برداشت خود از حساب بانکها، مبالغ برداشتی را وارد خزانه نکرده بود و در حساب‌های واسط - برای بازگشت سریع آنها به بانکها- نگهداری کرده بود اما ظاهرا این بار مبالغ را وارد خزانه کرده است.

در همین حال، دیوان محاسبات کل کشور هم قصد دارد به صورت ویژه این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار دهد، ضمن اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در پی تشکیل جلسه‌ای با مقامات دولتی برای بررسی این موضوع هستند.

پیش از این، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، برداشت این بانک از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی را بنا به درخواست کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز و لازم الاجرا بودن این تصمیم به دلیل تصویب در هیئت دولت اعلام کرده بود.