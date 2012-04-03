اطمینان نجیب رزاق از پیروزی حزب حاکم/ آزادیهای سیاسی بیشتری در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر مالزی در این برنامه که به طور زنده از شبکه یک تلویزیون مالزی پخش می شد ،گفت: دولت فعلی یک دولت پوپولیست نیست بلکه یک دولت فرهیخته و برنامه گرا است.

وی افزود: ما همیشه با مردم صادق بوده ایم و از وعده های غیر عملی پرهیز کرده ایم و کشور را از خطرات احتمالی اقتصادی ایمن نگه داشته ایم.

نجیب با اشاره به انتقادات از نحوه برگزاری انتخابات در مالزی ،گفت: ما هیچ واهمه ای نداریم که در محیطی کاملا دموکراتیک با مخالفان رقابت کنیم همانطور که دولت فعلی نیز به صورت دموکراتیک و با رأی مردم شکل گرفته است.

وی در ادامه به برنامه های اصلاحات سیاسی حزب حاکم و توسعه آزادیهای سیاسی و مدنی اشاره کرد و افزود: با لغو قوانین امنیت داخلی، محدود سازی شهروندان و دیگر قوانین محدود کننده امنیتی به سوی جامعه ای دموکراتیک تر گام بر می داریم.

نجیب در ادامه وعده داد تا قوانین محدود کننده تجمعات و فعالیت سیاسی دانشجویان نیز برای حمایت از حقوق مسلم شهروندان لغو شود.

نخست وزیر مالزی همچنین وعده داد که در صورت ادامه دولتش در 8 سال آینده، مالزی به یک کشور پیشرفته تبدیل می شود.

وی در پایان سخنرانی خود ار تلویزیون مالزی ، خطاب به مردم مالزی گفت : بیایید تا راننده کشور را در میان راه تغییر ندهیم تا به سلامت به مقصد برسیم.

وی همچنین با اشاره به شعارهای مخالفان دولت گفت: این افراد در وعده دادن بسیار موفق هستند و سطح انتظارات مردم را بالا می برند، اما در عمل به انجام وعده هایشان متعهد نیستند.