تماشاگر با تئاتر ديني مشكل ندارد ، مشكل خود ما هستيم

"حسين مسافر آستانه " در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" در باره علت استقبال كم تماشاگران تئاتر از نمايشهاي ديني، ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد: تماشاگر با تئاتر ديني مشكل ندارد ، مشكل خود ما هستييم كه به عنوان يك هنرمند ناتوان از ارائه مفاهيم در ساختاري تازه و درعرصه تئاتر ديني هستيم.

وي همچنين افزود: نمايش ديني نبايد محصور به ايام و مناسبتها شود بلكه بايد در خارج از مناسبتها هم اين گونه نمايشها اجرا شوند و ما در طول سال بتوانيم شاهد اجراي اين نمايشها باشيم.

اين كارگردان در ادامه بابيان اين مطلب كه دادن عنوان مجزا دادن به شكل خاصي از تئاتر موجب محصور شدن و كم شدن تماشاگران آن مي شود،متذكر شد : من با تقسيم بندي و تفكيك تئاتر به تئاتر مذهبي و غير مذهبي موافق نيستم . به عقيده من همه تئاترها در اصل ديني هستند اما در شكل پرداخت باهم تفاوت دارند. گاه يك تئاتر با رويكرد و تأكيدي به موضوع و شخصيتهاي خاصي از تاريخ طي مناسبتها و ايام خاص مذهبي اجرا مي شود و تئاتري ديگر ممكن است بدون اين رويكرد تنها برخوردار از تفكر ديني باشد بنابراين و تواند در طول سال اجراي عمومي شود.

مسافر آستانه افزود: هنر تئاتر چون با انسان و مسايل پيرامون آن سروكاردارد و از آنجايي كه هر نوع تفكري كه به انسان و زندگي وي برمي گردد بر مبناي اصالت ديني است و به سعادت انسان مر بوط مي شود ، بنابراين خارج از دين نيست و من بر پايه اين تفكر است كه مي گويم تئاتر غير ديني اصلا وجود ندارد.

كارگردان " خورشيد كاروان" در باره چگونگي ترغيب تماشاگر به تئاتر ديني نيز تصريح كرد: بايد تئاتر ديني تبديل به يك فرهنگ مستمرجاري در طول سال شود .

وي همچنين گفت : كارگردانان بايد به ارائه شكل هاي اجرايي تازه اي در اين نوع تئاتر بپردازند به عنوان مثال من در تجربه هاي مختلفي كه طي اين سالها در زمينه تئاتر ديني داشته ام همواره سعي كرده ام تا به اين ويژگي توجه كنم و هر بار از يك شكل خاص اجرايي براي مفاهيم ديني بهر ه گيرم . بنابراين در اثر جديدم "غزل كفر " نيز از اجرايي مبتني بر فرم و ريتم بهره گرفته ام در حالي كه اين نوع اجرا شايد در نظر برخي از افراد به تئاتري خاص اتلاق شود.