فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه شمشیربازی ایران برای کسب سهمیه المپیک از مسابقات قهرمانی زون آسیا شانس دارد، اظهارداشت: این مسابقات ویژه کشورهای آسیایی است و با توجه به اینکه ورزشکاران چین و کرهجنوبی سهمیه المپیکی خود را از طریق رنکینگ جهانی کسب کردهاند، شمشیربازان کشورمان شانس زیادی برای گرفتن سهمیه از مسابقات زون آسیا دارند.
وی با اشاره به اینکه در هر اسلحه یک نماینده از ایران در مسابقات زون آسیا شرکت میکند، یادآور شد: علی یعقوبیان (اسلحه اپه) که در مسابقات جام جهانی فرانسه با بدشانسی از حریف قزاقستانی خود عقب افتاد و سهمیه المپیک را از دست داد همراه با مجتبی عابدینی (اسلحه سابر) و شروین طلوعی یا حامد صیاد قنبری (اسلحه فلوره) نمایندگان ایران در مسابقات زون آسیا هستند.
رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: ایران در بخش بانوان این مسابقات نیز شرکت خواهد کرد. مریم وهابی (اسلحله فلوره)، نجمه سازنچیان (اسلحه سابر) و بهاره غیاث آبادی (اسلحه اپه) ورزشکاران اعزامی ایران در بخش بانوان هستند. این برای اولینبار است که بانوان شمشیرباز ایران فرصت حضور در مسابقات انتخابی المپیک را به دست میآورند.
باقرزاده با بیان اینکه امیدواریم ورزشکارانمان حداقل درمسابقات زون آسیا موفق به کسب سهمیه برای شرکت در بازیهای المپیک لندن شوند، گفت: به هر یک از شمشیربازانی که موفق به کسب سهمیه المپیک شوند پنج میلیون تومان پاداش پرداخت خواهد شد. این پاداش جدا از پاداش هفت میلیون تومانی است که از طرف کمیته ملی المپیک برای المپیکیها در نظر گرفته شده است.
رئیس فدراسیون شمشیربازی تصریح کرد که ورزشکارانی که در مسابقات زون آسیا موفق به کسب سهمیه شوند بلافاصله پاداش پنج میلیون تومانی خود را دریافت میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی زون آسیا 30 فروردینماه در ژاپن آغاز میشود. شمشیربازی ایران از حدود 40 سال پیش و زمانیکه حضور در بازیهای المپیک سهمیه بندی شد تاکنون موفق به شرکت در این بازیها نشده است.
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