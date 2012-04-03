محمد حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال تراکتورسازی و همچنین وضعیت تمدید قرار داد قلعه نویی با این باشگاه ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از دو بردی که مقابل تیمهای سپاهان و سایپا بدست آوردیم شرایط تیم به مراتب بهتر از گذشته شده و بازیکنان ما به این خودباوری رسیده اند که در رقابتهای لیگ برتر می توانند قهرمان شوند.

وی با بیان اینکه به موقع پرداخت نشدن تعهدات مالی به باشگاه تراکتورسازی مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده، اظهار داشت: تا به امروز 65 درصد از تعهدات مالی باشگاه تراکتورسازی تامین شده و ما به طور میانگین 50 درصد از تعهدات مالی خود را به بازیکنان پرداخت کرده ایم، در حالی که تا اول اردیبهشت باید 70 درصد از قرار داد مالی آنها را می پرداختیم.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با اعلام اینکه برنامه خود را برای فصل آینده تدوین کرده و طی 4 روز آینده به هیئت مدیره ارائه خواهم کرد، خاطر نشان کرد: هیئت مدیره قرار است تا پایان فروردین ضمن بررسی این برنامه، افق کاری ما را نیز برای فصل آینده مشخص کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قلعه نویی با باشگاه دیگری برای فصل آینده رقابتهای لیگ برتر مذاکره کرده، گفت: من نیز صحبتهایی را در این خصوص شنیده ام اما ما بر روی صحبتی که قلعه نویی با هواداران در خصوص ماندنش کرده، حساب باز کرده ایم اما این موضوع به نتیجه مذاکرات ما با وی نیز بستگی دارد.

جعفری در پاسخ به این پرسش که چرا تا به امروز با قلعه نویی وارد مذاکره نشدید، تاکید کرد: همانطور که گفتم قرار است تا پایان فروردین ماه هیئت مدیره برنامه پیشنهادی من را بررسی کرده و آینده کاری ما را برای فصل آینده مشخص کند که مذاکره با قلعه نویی نیز جزو همین سیاست گذاریهای هیئت مدیره برای فصل آینده است.

وی در خصوص مذاکره با ویسی برای هدایت تیم تراکتورسازی در فصل آینده رقابتهای لیگ برتر نیز تاکید کرد: من با ویسی زمانی که وی همرا با تیم صبا برای بازی با تیم شهرداری به تبریز می آمد به طور اتفاقی در یک پرواز بودیم و در آنجا در خصوص موضوع های مختلف صحبت کردیم. من نمی دانم چنین صحبتهایی چگونه مطرح می شود؟ آیا منطقی است که من با یک مربی روی آسمان و درون هواپیما مذاکره کنم؟

مدیرعامل باشگاه تراکتور سازی در خصوص شکایت مسئولان باشگاه سپاهان در خصوص لغو محرومیت بازیکن تراکتورسازی پیش از دیدار تیمهای فوتبال تراکتورسازی و سپاهان در هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر گفت: من در این خصوص صحبتی ندارم. چون کمیته انضباطی در این خصوص بر مبنای قانون عمل کرده است بعید می دانم که این کمیته دو باره تشکیل جلسه دهد، در واقع سپاهانی ها با مطرح کردن این موضوع می خواهند حاشیه امنیت خود را در رقابتهای لیگ برتر زیاد کنند!