  1. سیاست
۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

امیرعبداللهیان:

اجلاس استانبول نشانگر عناد عده ای در قبال سوریه است

اجلاس استانبول نشانگر عناد عده ای در قبال سوریه است

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران گفت : برگزاری اجلاس دوم به اصطلاح دوستان سوریه امری بیهوده بود و نشانگر سردرگمی عده ای و عناد عده ای دیگر در قبال سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر حسین امیر عبداللهیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر موضع ما در قبال کنفرانس موسوم به دوستان سوریه گفت:مردم فهیم و بصیر سوریه و رییس جمهور بشار اسد توطئه دشمنان سوریه و مقاومت را در هم شکستند.

وی افزود:اکنون سوریه با موفقیت در مسیر اصلاحات و مقاومت و سازندگی و رفاه مردم به پیش می رود.

معاون وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت :در حالیکه طرح اصلاحات بشار اسد و تلاش های آقای کوفی عنان نماینده دبیرکل سازمان ملل بخوبی جریان دارد برگزاری اجلاس دوم به اصطلاح دوستان سوریه امری بیهوده و نشانگر سردرگمی عده ای و عناد عده ای دیگر در قبال سوریه است.

امیرعبداللهیان مقامات کشورهای سلامی و عربی را به حفظ هوشیاری، بصیرت و مقابله با طراحی دشمنان منطقه دعوت کرد و با اطمینان از وحدت موجود ملت و حکومت سوریه و تقریت جبهه مقاومت سخن گفت.

کد مطلب 1567626

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