  1. ورزش
۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

یاوری در گفتگو با مهر:

باخت به سایپا ما را دگرگون کرد/ اجازه بدهند نتیجه بازی با تراکتور در زمین تعیین شود

باخت به سایپا ما را دگرگون کرد/ اجازه بدهند نتیجه بازی با تراکتور در زمین تعیین شود

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی گفت: خوشبختانه بازیکنان ما بعد از بازی با سایپا و شکست سنگین مقابل این تیم دگرگون شدند که پیروزی ما مقابل شاهین حاصل همین دگرگونی بود.

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی بازیکنان تیمش برای بازی با تراکتورسازی تصریح کرد: خوشبختانه بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند. شکست سنگین مقابل سایپا باعث شد بازیکنان به خودشان بیایند. آنها از نظر اعتقادی و فرهنگی دچار دگرگونی شدند و فهمیدند اگر دیر به خودشان بیایند تیم به مشکل می‌خورد!

وی افزود: البته هنوز خطر در کمین است و خیال ما به هیچ عنوان راحت نیست. هنوز هشت تیم انتهای جدول خطر سقوط را احساس می‌کنند و به همین خاطر باید در شش بازی آینده حداکثر امتیاز را کسب کنیم.

سرمربی فجر در خصوص اقدام مدیران باشگاه تراکتورسازی مبنی بر رایگان کردن بازی روز جمعه تاکید کرد: این مسئله به ما ارتباطی ندارد! خوشبختانه یکی از مزایای ورزشگاه یادگار امام تبریز این است که فاصله تماشاگران با زمین زیاد است و بازیکنان می توانند کار خودشان را بدون توجه به آنچه که در سکوها می گذرد، انجام بدهند. تمرکز ما به مستطیل سبز است و به بیرون از زمین کاری نداریم.

یاوری در ادامه صحبت هایش خطاب به کمیته داوران گفت: فقط از کمیته داوران می خواهم اجازه بدهند توانایی بازیکنان و آنچه که در زمین می گذرد نتیجه مسابقه را تعیین کند، نه چیز دیگری.

وی در پایان از پاسخ به این سئوال که " آیا برای فصل آینده با باشگاه فجر صحبت کرده است یا خیر؟" خودداری کرد و گفت: من نمی توانم به این سئوال جواب بدهم. من برای کمک به تیم فجر به شیراز آمده ام و امیدوارم بتوانم به ایده هایم عمل کنم.

تیم فوتبال فجر سپاسی هفته گذشته توانست مقابل تیم شاهین با نتیجه یک بر صفر پیروز شود و با کسب 34 امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار بگیرد. فجر روز جمعه این هفته در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میهمان تراکتورسازی است.

کد مطلب 1567635

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