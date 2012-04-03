باخت به سایپا ما را دگرگون کرد/ اجازه بدهند نتیجه بازی با تراکتور در زمین تعیین شود

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی بازیکنان تیمش برای بازی با تراکتورسازی تصریح کرد: خوشبختانه بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند. شکست سنگین مقابل سایپا باعث شد بازیکنان به خودشان بیایند. آنها از نظر اعتقادی و فرهنگی دچار دگرگونی شدند و فهمیدند اگر دیر به خودشان بیایند تیم به مشکل می‌خورد!

وی افزود: البته هنوز خطر در کمین است و خیال ما به هیچ عنوان راحت نیست. هنوز هشت تیم انتهای جدول خطر سقوط را احساس می‌کنند و به همین خاطر باید در شش بازی آینده حداکثر امتیاز را کسب کنیم.

سرمربی فجر در خصوص اقدام مدیران باشگاه تراکتورسازی مبنی بر رایگان کردن بازی روز جمعه تاکید کرد: این مسئله به ما ارتباطی ندارد! خوشبختانه یکی از مزایای ورزشگاه یادگار امام تبریز این است که فاصله تماشاگران با زمین زیاد است و بازیکنان می توانند کار خودشان را بدون توجه به آنچه که در سکوها می گذرد، انجام بدهند. تمرکز ما به مستطیل سبز است و به بیرون از زمین کاری نداریم.

یاوری در ادامه صحبت هایش خطاب به کمیته داوران گفت: فقط از کمیته داوران می خواهم اجازه بدهند توانایی بازیکنان و آنچه که در زمین می گذرد نتیجه مسابقه را تعیین کند، نه چیز دیگری.

وی در پایان از پاسخ به این سئوال که " آیا برای فصل آینده با باشگاه فجر صحبت کرده است یا خیر؟" خودداری کرد و گفت: من نمی توانم به این سئوال جواب بدهم. من برای کمک به تیم فجر به شیراز آمده ام و امیدوارم بتوانم به ایده هایم عمل کنم.

تیم فوتبال فجر سپاسی هفته گذشته توانست مقابل تیم شاهین با نتیجه یک بر صفر پیروز شود و با کسب 34 امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار بگیرد. فجر روز جمعه این هفته در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میهمان تراکتورسازی است.