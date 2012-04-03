اعلام اسامی قبول شدگان آزمون علمی قضات

غلامرضا موحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت آزمون قضات در سال 90 گفت: بر اساس قانون در این آزمون که با حضور حدود 16 هزار داوطلب برگزار شد تنها یکهزار و 500 داوطلب توانستند با کسب نمره قبولی خود را به مرحله گزینش برسانند.

وی افزود: از میان این یکهزار و 500 داوطلب قبول شده قوه قضائیه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه می تواند تنها 800 داوطلب را برای مسند قضاوت گزینش کند (500 نفر از طریق آزمون، تعدادی به عنوان نخبه و بدون آزمون و الباقی سهمیه حوزه های علمیه) که قطعا برترینها پس از بررسی معلومات، نمره، مصاحبه علمی و... برگزیده می شوند.

مدیرکل آموزش قضات معاونت آموزش و پژوهش قوه قضائیه اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارشات از میان یکهزار و 500 داوطلب قبول شده مصاحبه های علمی و آزمون عملی بسیاری از داوطلبان به پایان رسیده که از این تعداد 950 نفر تاکنون پذیرفته شده اند که در مرحله مصاحبه اخلاقی و شخصیتی قرار دارند.

وی افزود: به جز استانهای اردبیل، گیلان، قم و بخشی از استان فارس مصاحبه های عملی تمامی داوطلبان به پایان رسیده و باقی مانده هم تا سه روز آینده نهایی شده و اسامی آنها اعلام می شود.

موحدیان گفت: شاید بیش از یکهزار نفر موفق شوند در تمامی مصاحبه ها قبول شده و خود را به مرحله گزینش برسانند ولی احتمال ریزش داوطلبان در گزینش زیاد است و اگر تعداد داوطلبان برای گزینش بیش از 800 نفر شد برای سال آینده مراحل گزینشی در دستور کار قرار می گیرد.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون علمی قضات سال 90: لینک اسامی پذیرفته شدگان

اسامی داوطلبانی که معاف از آزمون شده و در مصاحبه علمی قبول شده اند: لینک اسامی پذیرفته شدگان