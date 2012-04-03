استاندار خراسان شمالی از فعالان ستاد سفرهای نوروزی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب شفقت با صدور بیانیه‌ای از تمامی دست اندرکاران ستاد سفرهای نوروزی خراسان شمالی تقدیر کرد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی، در این بیانیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و حضرت امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی آورده است: خداوند منان را سپاس می‌گوییم که بار دیگر توفیق داد تا در ایام نوروز سال 1391 خدمتگزار مردم شریف استان، مسافران نوروزی و زائران مضجع شریف امام هشتم (ع) باشیم و همراه با بهار طبیعت، فصلی نو در شکوفایی و بالندگی استان خراسان شمالی آغاز نماییم.

در ادامه این بیانیه آمده است: اینجانب ضمن آرزوی سالی همراه با صحت و سلامت برای کلیه مردم شریف، فهیم و مهمان نواز استان خراسان شمالی از تلاش‌های صادقانه و مخلصانه تمامی اعضا و دست اندر کاران ستاد دائمی سفرهای استان به ویژه معاونت‌های محترم ستاد، رسانه‌های نوشتاری، مجازی و رسانه ملی و کلیه دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، قضائی، خدماتی، فرهنگی، نظامی و انتظامی تشکر می‌نمایم و آرزو دارم این تلاش‌های صادقانه مورد رضای حضرت احدیت قرار گرفته و در سال مزین به شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» با همت و تلاش هر چه بیشتر به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) لبیک گفته و با توکل بر خداوند، بیش از پیش زمینه ارتقا و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازیم.

