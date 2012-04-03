موفقیت پروژه های عمرانی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنفرانس مهندسی و مدیت ساخت در روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در واحد بندر عباس این دانشگاه برگزار می شود.

این کنفرانس در خصوص محورهایی چون اهمیت و جایگاه مدیریت ساخت، مدیریت منابع، صنعتی شدن و فناوریهای نو در صنعت ساخت و ساز، کارآمدی قوانین ساخت و ساز، موفقیت پروژه های عمرانی و صدور خدمات مهندسی بحث و بررسی می کند.



برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع بهسازی خاک، روش ساخت، روش ساخت در صنایع دریایی و مقررات دریایی در اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت از جمله برنامه های جانبی این کنفرانس است.

