  1. دانشگاه و فناوری
۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۳۱

موفقیت پروژه های عمرانی بررسی می شود

موفقیت پروژه های عمرانی بررسی می شود

دومین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت با هدف ارائه آخرین یافته های در زمینه مدیریت و روش ساخت و بررسی موفقیت پروژه های عمرانی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنفرانس مهندسی و مدیت ساخت در روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در واحد بندر عباس این دانشگاه برگزار می شود.

این کنفرانس در خصوص محورهایی چون اهمیت و جایگاه مدیریت ساخت، مدیریت منابع، صنعتی شدن و فناوریهای نو در صنعت ساخت و ساز، کارآمدی قوانین ساخت و ساز، موفقیت پروژه های عمرانی و صدور خدمات مهندسی بحث و بررسی می کند.
 
برگزاری  کارگاه های آموزشی با موضوع بهسازی خاک، روش ساخت، روش ساخت در صنایع دریایی و مقررات دریایی در اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت از جمله برنامه های جانبی این کنفرانس است.
 
کد مطلب 1567659

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