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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۲۷

اخبار کوتاه شرق استان تهران/

اعمال قوانین جدید راهنمایی و رانندگی از تأثیر لازم در ایام نوروز برخوردار بود

اعمال قوانین جدید راهنمایی و رانندگی از تأثیر لازم در ایام نوروز برخوردار بود

شرق استان تهران – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فیروزکوه گفت: اعمال قوانین جدید راهنمایی و رانندگی از تأثیرگذاری لازم برخوردار بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سروان محمدحسن قبادی افزود: در نوروز 91 برای نخستین بار، در تمامی سالهای گذشته هیچ گونه حادثه جرحی یا منجر به فوت گزارش نشده که نشان از تأثیر گذاری بالای اعمال قوانین جدید و همکاری، مساعدت و همراهی بالای آحاد مردم داشته است.

وی بیان داشت: به جز ترافیک بسیار سنگین روزهای پایانی سال 90 در منطقه که ناشی از وقوع برف و کولاک و انسداد سایر محورهای مواصلاتی به سمت استان مازندران بوده است، مردم با یک برنامه ریزی مناسب به انجام سفرهای نوروزی پرداختند و به استثنای تعداد محدودی تصادف خسارتی جزئی، هیچ مورد خاصی در منطقه مشاهده نشد.

نصب دوربینهای ترافیکی و برخورد با رانندگان متخلف

این مسئول از محرومیت سه ماهه 14 نفر از متخلفان از رانندگی و پیوست شدن گواهی نامه های آنان توأم با اعمال نمرات منفی خبر داد و افزود: با نصب دوربینهای ترافیکی در محدوده داخل شهر و دوربینهای هوشمند سرعت سنج تردد کلیه خودروها به طور دقیق رصد شده و رانندگان متخلف مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

تأثیر خودگفتاری و دریافت بازخورد حرکتی دانشجویان رودهن بررسی شد

تأثیر خود گفتاری و دریافت بازخورد حرکتی دانشجویان در قالب طرحی پژوهشی در رودهن بررسی شد.

"تأثیر خود گفتاری و دریافت بازخورد در افزایش سطح یادگیری مهارت حرکتی دانشجویان رشته مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن" در محیط واقعی کلاسهای کارگاهی رشته مکانیک به همت استادان و تکنسینهای کارگاه مکانیک صورت گرفته است.

این پژوهش با هدف یافتن روشی برای بهبود وضعیت یادگیری مهارتهای حرکتی دانشجویان فنی و مهندسی انجام پذیرفته است.

13 بدر کم حادثه در فیروزکوه سپری شد

مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فیروزکوه با تقدیر از رعایت اصول و موارد ایمنی توسط افراد در روز طبیعت، از پشت سر گذاشتن روزی کم دغدغه برای کارکنان خدوم این نهاد خبر داد.

علی اکبر مؤمنی اظهار داشت: نوروز 91 یکی از کم حادثه ترین اعیاد باستانی چند سال اخیر شهرستان بوده و به نوعی می توان گفت که از این لحاظ بی سابقه و بی نظیر بوده است.

وی با تقدیر و تشکر از بذل توجه آحاد مردم در استفاده از طبیعت و بهره برداری از مواهب آن در روز 13 فروردین، افزود: به جز چند مورد آتش زدن بوته ها و علفها در سطح باغها و مزارع که در نهایت خود مردم به خاموش کردن آتش اقدام کردند، هیچ مورد خاصی که نیاز به حضور نیروهای آتش نشان در منطقه باشد، ملاحظه نشد.

کد مطلب 1567665

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