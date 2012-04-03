  1. سیاست
۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

با رای نمایندگان اعلام شد:

موافقت مجلس با موافقتنامه همکاری و استرداد مجرمین با 5 کشور

موافقت مجلس با موافقتنامه همکاری و استرداد مجرمین با 5 کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 5 لایحه موافقتنامه و استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای تاجیکستان، غنا، گینه بیسائو، بلاروس و چین موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی لایحه های موافقتنامه و استرداد مجرمین بین  دولت جمهوری اسلامی ایران و 5 کشور را بررسی کردند. بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه بیسائو را  119 رای موافق و 9 رای ممتنع به تصویب رساند.

نمایندگان مجلس همچنین لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری غنا را با 126 رای موافق، 1 رای مخالف و 9 رای ممتنع تصویب کردند.

آنها همچنین با 126 رای موافق و 9 رای ممتنع با لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان موافقت کردند.

مجلس شورای اسلامی در بررسی لایجه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس این لایحه را با 125 رای موافق و 11 رای ممتنع به تصویب رساندند.

در جلسه امروز همچنین لایحه موافقتنامه کمک و همکاری متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین با 118 رای موافق، یک رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب  مجلس رسید.

کد مطلب 1567668

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