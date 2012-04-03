موافقت مجلس با موافقتنامه همکاری و استرداد مجرمین با 5 کشور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی لایحه های موافقتنامه و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و 5 کشور را بررسی کردند. بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه بیسائو را 119 رای موافق و 9 رای ممتنع به تصویب رساند.

نمایندگان مجلس همچنین لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری غنا را با 126 رای موافق، 1 رای مخالف و 9 رای ممتنع تصویب کردند.

آنها همچنین با 126 رای موافق و 9 رای ممتنع با لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان موافقت کردند.

مجلس شورای اسلامی در بررسی لایجه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس این لایحه را با 125 رای موافق و 11 رای ممتنع به تصویب رساندند.

در جلسه امروز همچنین لایحه موافقتنامه کمک و همکاری متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین با 118 رای موافق، یک رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.