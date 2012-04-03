پیشنهادات عنان باید در چارچوب حاکمیت سوریه اجرایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بشار الجعفری شب گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که کنفرانس استانبول با هدف مانع تراشی در ماموریت کوفی عنان برای حل بحران سوریه برگزار شد.

وی با بیان اینکه سخن گفتن درباره استقرار ناظران بین المللی در سوریه هنوز زود است اظهار داشت که اجرای پیشنهادات کوفی عنان برای حل بحران سوریه باید در چارچوب حاکمیت سوریه صورت گیرد.

جعفری در ادامه تاکید کرد که تمامی گروه هایی که در بحران سوریه دخالت دارند باید به اجرای طرح ابتکاری کوفی عنان برای حل بحران سوریه پایبند باشند.

وی با بیان این مطلب افزود: هر اقدامی که با پیشنهادات کوفی عنان برای حل بحران سوریه همخوانی نداشته باشد اخلال در ماموریت وی محسوب می شود.

کنفرانس به اصطلاح دوستان سوریه برای حل بحران این کشور اخیرا با حضور بیش از 80 کشور دنیا در استانبول برگزار شد. در این کنفرانس اقدامات ضد سوری همچون تشدید فشارها بر نظام سوریه و شناسایی مخالفان این کشور موسوم به شورای ملی سوریه به تصویب رسید.

