سه میلیون و 200 هزار تن مواد معدنی از معادن زنجان استحصال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صدری افزود: میزان ذخیره قطعی اکتشاف شده در معادن استان 135 میلیون تن و ذخیره احتمالی اکتشاف شده نیز 514 میلیون تن است.

وی تصریح کرد: هزینه عملیات اکتشافی تائید شده بالغ بر 13 میلیارد ریال است.

صدری تعداد پروانه های اکتشاف صادره در سال 1390 را 35 فقره عنوان کرد و افزود: در این مدت 26 گواهینامه کشف صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری در استان را 170 معدن دانست و افزود: تعداد پروانه های بهره برداری صادره و تمدید شده در سال گذشته 23 فقره بوده است.

صدری آمار تولید ماهانه واحدهای صنایع معدنی را 110 واحد عنوان کرد که در سال 90 برای 25 واحد از حوزه صنایع معدنی پروانه بهره برداری صادر شد.

وی از جمله اقدامات صورت گرفته در سال گذشته در زمینه اصلاح و بهبود فرآیند انجام کار در حوزه معدن را به روز رسانی درخواست ثبت محدوده های اکتشافی و بررسی و تطبیق دفتری ظرف مدت 7 روز دانست.

صدری افزود: تفویض اختیار امورات تمدید پروانه اکتشاف مواد معدنی طبقه 2، صدور گواهی کشف، مجوز برداشت و ثبت محدوده های اکتشافی در سازمان و کاهش زمان صدور گواهی کشف از یکسال به 15 روز از جمله اقدامات صورت گرفته برای سرعت بخشیدن به امور و ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن به متقاضان است.

به گفته ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، اصلاح، مستندسازی و شفاف سازی فرآیندهای انجام کار در امور اکتشاف و بهره برداری و راه اندازی و قرار دادن سیستم GIS محدوده های معدنی و اکتشافی استان زنجان در سازمان برای استفاده ارباب رجوع جزء اقدامات صورت گرفته در سال جاری است.

صدری با اشاره به تهیه بانک اطلاعاتی پروانه اکتشاف در سازمان گفت: بانک اطلاعاتی پروانه های اکتشاف و اعتبارنامه های بلامعارض و گواهی کشف تهیه و مهلت انقضاء پروانه کشف و اعتبار نامه های بلامعارض در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت به روز رسانی شد.

صدری با اشاره به ایجاد بستر های لازم برای پتانسل یابی معادن استان تصریح کرد: بستر لازم برای کشف آنومالی جدید سنگ آهن و نیز برای اشخاص حقیقی و حقوقی در اکتشاف و پتانسیل یابی محدوده های مشکوک به آنومالی طلا و سایر فلزات گرانبها در استان فراهم گردیده است.

صدری با بیان اینکه حدود 70 درصد مواد معدنی کشور در استان زنجان می باشد یادآور شد : استان زنجان از ظرفیتها و پتانسیل های بالایی در بخش معدن برخوردار است که می توان با استفاده از این پتانسیل و نعمت خدادادی زمینه رشد و توسعه استان را فراهم نمود

دستگیری 4 سارق و اعتراف به 9 فقره سرقت در زنجان

رئیس پلیس آگاهی زنجان از شناسایی و دستگیری 4 سارق در روز گذشته خبر داد و گفت: یکی از این متهمان به 5 فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد.



سرهنگ مصطفی طلوعی افزود: در پی اطلاع مأموران از سرقت داخل خودرو، گوشی موبایل، دخل‌زنی و سرقت میل‌گرد در سطح شهرستان زنجان موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران آگاهی زنجان با انجام کار اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند 3 متهم را در این ارتباط شناسایی و دستگیر کنند.



سرهنگ طلوعی ادامه داد: این متهمان پس از دستگیری در بازجویی‌های به‌عمل آمده به 5 فقره سرقت داخل خودرو، یک فقره سرقت میل‌گرد، یک فقره دخل‌زنی از مغازه پیتزافروشی و سرقت گوشی موبایل در سطح شهرستان زنجان اعتراف و از طریق دادسرا روانه زندان شدند.



وی ادامه داد: همچنین این مأموران موفق شدند یک دستگاه خودرو پیکان مسروقه را شناسایی و کشف کنند.