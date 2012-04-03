کشورهای غرب آفریقا "مالی" را تحریم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، در پی نشست روز گذشته در "داکار" پایتخت سنگال کشورهای عضو جامعه غرب آفریقا (ECOWAS) تحریم همه جانبه و تمام عیاری را علیه مالی اعلام کردند. این کشورها مرزهای خود با مالی را در واکنش به کودتایی که اخیراً در این کشور از سوی نظامیان صورت گرفت بستند.

کشورهای غرب آفریقا همچنین علاوه بر بستن مرزها، دارایی های بانک مرکزی مالی را هم مسدود کردند و تمامی صادرات به این کشور را هم متوقف کردند. این در حالی است که مالی برای رفع نیازهای انرژی خود به واردات نفت از ساحل عاج وابسته است. کشوهای جامعه غرب آفریقا همچنین اعلام کردند که آنها در حال بسیج کردن نیروی نظامی منطقه ای هستند.

گفتنی است نظامیان روز سوم فروردین در مالی کودتا کرده و کنترل کشور را دردست گرفتند. گرچه کودتاچیان اعلام کرده اند که برنامه ای برای حکومت در کشور ندارند و به دنبال دموکراسی و احیای قانون اساسی هستند اما نگرانی جامعه جهانی از کودتا در مالی افزایش یافت است.

کودتاچیان دولت "آمادو تومانی توره" را متهم کردند که در برخورد با گروهها مسلح و شورشیان بدوی بی کفایت بوده است.