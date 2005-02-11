جامعه طبقاتى از معارف اسلامى و اهل بيت به دور است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در سخنان پيش از خطبه هاى نماز جمعه تهران با بيان اخلاق اقتصادى از ديدگاه امام حسين (ع ) و تاكيد بر اين كه جامعه اى كه طبقاتى باشد از معارف اسلامى و اهل بيت، به دور است، يكى از سجاياى پيامبر و امامان را جود و كرم آنان دانست و گفت : ما به عنوان رهروان آنان، بايد از اين ويژگى برخوردار باشيم .

وى افزود : متاسفانه روحيه واخلاق سرمايه دارى مبنى بر افزايش نفع فردى و فزون طلبى، به جامعه ما نيزسرايت كرده است و در جامعه ما كسانى هستند كه ميلياردها تومان سرمايه و پول دارند ولى به نيازمندان توجهى نمي كنند، افزود : براساس اخلاق اقتصادى اسلام، انسان هاى ثروتمند بايد متوجه نيازمندان باشند.

مصباحي مقدم با اشاره به سيره اهل بيت در برخورد با مخالفان گفت : بهترين راه جلوگيرى از بدگويي هاى بدخواهان، خدمت و احسان به آنهاست.

سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه امروز تهران گفت : مردم ائمه را واسطه فيض الهى مي دانند و به آنان متوسل مي شوند و آنان هم گره گشاى مشكلات مردم مي شوند.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، از حضور پرشور و دشمن شكن مردم در راهپيايى 22 بهمن تشكر كرد و تصريح كرد : اين راهپيمايى، در خنثي كردن تهديدها و توطئه هاى دشمن مستكبر بسيار موثر است.

مصباحي مقدم با اشاره به توطئه هاى متعدد دشمنان عليه جمهورى اسلامى ايران پس از پيروزى انقلاب گفت : اين توطئه ها، چيزى جز خسران براى دشمنان در پى نداشت و همه ديدند در انتخابات عراق كه زير سلطه استكبار برگزار شد، توطئه ‌هاي دشمنان به ضرر خودشان تمام شد.