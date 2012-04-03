  1. اقتصاد
۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

افزایش 11 درصدی تولید شرکت فولاد آلیاژی ایران

شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال 90 رشد 11.3 درصدی را در میزان تولید محصولات خود تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم الله بابایی مدیر عامل شرکت فولاد آلیاژی ایران با بیان این مطلب گفت: مجتمع مذکور در سال 90، 307 هزار .و 297 تن انواع فولاد های آلیاژی شامل فولادهای عملیات حرارتی پذیر، سخت شونده سطحی، میکرو آلیاژ، فنر، ابزارسردکار و تجاری تولید کرد.

وی افزود: این در حالیست که میزان تولید این شرکت در سال 89، 276 هزار و 70 تن بود. بابایی با اشاره به ثبت رکورد جدید در تولید "متوالی و بی وقفه" واحد ذوب شرکت فولاد آلیاژی ایران، تصریح کرد: این رکورد جدید، با تولید 157 ذوب طی روزهای 18 تا 25 اسفند 90 اتفاق افتاد.
 
وی تصریح کرد: رکورد قبلی تولید متوالی و بی وقفه شرکت یاد شده، مربوط به چهارم تا هشتم فروردین 89 بود که طی آن، 101 ذوب تولید شد.
کد مطلب 1567690

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