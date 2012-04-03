افزایش 11 درصدی تولید شرکت فولاد آلیاژی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم الله بابایی مدیر عامل شرکت فولاد آلیاژی ایران با بیان این مطلب گفت: مجتمع مذکور در سال 90، 307 هزار .و 297 تن انواع فولاد های آلیاژی شامل فولادهای عملیات حرارتی پذیر، سخت شونده سطحی، میکرو آلیاژ، فنر، ابزارسردکار و تجاری تولید کرد.

وی افزود: این در حالیست که میزان تولید این شرکت در سال 89، 276 هزار و 70 تن بود. بابایی با اشاره به ثبت رکورد جدید در تولید "متوالی و بی وقفه" واحد ذوب شرکت فولاد آلیاژی ایران، تصریح کرد: این رکورد جدید، با تولید 157 ذوب طی روزهای 18 تا 25 اسفند 90 اتفاق افتاد.



وی تصریح کرد: رکورد قبلی تولید متوالی و بی وقفه شرکت یاد شده، مربوط به چهارم تا هشتم فروردین 89 بود که طی آن، 101 ذوب تولید شد.