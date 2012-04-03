منوچهر پزشک نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتابی که در حال حاضر زیر چاپ دارم، «انفاس رحمانی در حکمت یمانی» نام دارد که البته ممکن است تا زمان چاپ نام آن تغییر کند و تبدیل به «انفاس رحمانی و حکمت یمانی» شود. این کتاب قرار است در قالب مجموعه اندیشمندان ایران و اسلام که توسط انتشارات همشهری منتشر میشود، قرار بگیرد.
وی افزود: این کتاب را درباره شخصیت میرداماد نوشتهام که فلسفه، زندگی و آثار او را در آن بررسی کردهام. این کتاب با زبان و نثری نسبتا ساده، قابل فهم و متناسب با شرایط امروز نوشته شده است و قرار است در کنار دیگر کتابهای مجموعه اندیشمندان ایران و اسلام قرار بگیرد. این مجموعه کتابهای زیادی را در بر میگیرد که من مسئولیت نگارش 2 عنوان آن را داشتم. عنوان دیگر، «ژرفای اندیشه» بود که درباره شخصیت ملاصدرا بود و سال گذشته به چاپ رسید.
پرشک گفت: آثار اغلب مشاهیری مانند ملاصدرا، میرداماد، ابن سینا، ابن عربی و ... به زبان انگلیسی نوشته شده است. نسل امروز فارسیزبانان با زبان فارسی مشکل دارند، چه برسد به زبان عربی. بنابراین در استفاده از مطالب و نوشتههای چهرههای تاریخی کشورمان مشکل خواهند داشت. هدف از انتشار مجموعه اندیشمندان ایران و اسلام، این است که آثار این دانشمندان را، نه برای استفاده عوامالناس، بلکه برای دانشجویان و استادان دانشگاه سادهتر کند.
این نویسنده ادامه داد: کتابهای این مجموعه درباره آثار و افکار چهرهها و مشاهیر ایران و اسلام است. کتابهای این افراد در این مجموعه معرفی شده و گفته میشود که یک دانشمند مشخص در یک کتابش چه گفته و در کتاب دیگرش چه عقایدی را نشر داده است. تا به حال عناوین زیادی در قالب این مجموعه اندیشمندان ایران و اسلام به چاپ رسیده است. امیدوارم «انفاس رحمانی در حکمت یمانی» به نمایشگاه کتاب پارسال برسد، چون «ژرفای اندیشه» در نمایشگاه کتاب سال 90 ارائه و عرضه شد.
مجموعه اندیشمندان ایران و اسلام، بهار سال گذشته با رونمایی از تعدادی از عناوینش، کار انتشار خود را آغاز کرد.
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