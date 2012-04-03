  1. فرهنگ و ادب
۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

پزشک در گفتگو با مهر:

«انفاس رحمانی در حکمت یمانی» درباره زندگی میرداماد چاپ می‌شود

«انفاس رحمانی در حکمت یمانی» درباره زندگی میرداماد چاپ می‌شود

منوچهر پزشک از آماده‌سازی کتاب «انفاس رحمانی در حکمت یمانی» درباره زندگی و آثار میرداماد در قالب مجموعه کتاب‌های اندیشمندان ایران و جهان خبر داد.

منوچهر پزشک نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتابی که در حال حاضر زیر چاپ دارم، «انفاس رحمانی در حکمت یمانی» نام دارد که البته ممکن است تا زمان چاپ نام آن تغییر کند و تبدیل به «انفاس رحمانی و حکمت یمانی» شود. این کتاب قرار است در قالب مجموعه اندیشمندان ایران و اسلام که توسط انتشارات همشهری منتشر می‌شود، قرار بگیرد.

وی افزود: این کتاب را درباره شخصیت میرداماد نوشته‌ام که فلسفه، زندگی و آثار او را در آن بررسی کرده‌ام. این کتاب با زبان و نثری نسبتا ساده، قابل فهم و متناسب با شرایط امروز نوشته شده است و قرار است در کنار دیگر کتاب‌های مجموعه اندیشمندان ایران و اسلام قرار بگیرد. این مجموعه کتاب‌های زیادی را در بر می‌گیرد که من مسئولیت نگارش 2 عنوان آن را داشتم. عنوان دیگر، «ژرفای اندیشه» بود که درباره شخصیت ملاصدرا بود و سال گذشته به چاپ رسید.

پرشک گفت: آثار اغلب مشاهیری مانند ملاصدرا، میرداماد، ابن سینا، ابن عربی و ... به زبان انگلیسی نوشته شده است. نسل امروز فارسی‌زبانان با زبان فارسی مشکل دارند، چه برسد به زبان عربی. بنابراین در استفاده از مطالب و نوشته‌های چهره‌های تاریخی کشورمان مشکل خواهند داشت. هدف از انتشار مجموعه اندیشمندان ایران و اسلام، این است که آثار این دانشمندان را، نه برای استفاده عوام‌الناس، بلکه برای دانشجویان و استادان دانشگاه ساده‌تر کند.

این نویسنده ادامه داد: کتاب‌های این مجموعه درباره آثار و افکار چهر‌ه‌ها و مشاهیر ایران و اسلام است. کتاب‌های این افراد در این مجموعه معرفی شده و گفته می‌شود که یک دانشمند مشخص در یک کتابش چه گفته و در کتاب دیگرش چه عقایدی را نشر داده است. تا به حال عناوین زیادی در قالب این مجموعه اندیشمندان ایران و اسلام به چاپ رسیده است. امیدوارم «انفاس رحمانی در حکمت یمانی» به نمایشگاه کتاب پارسال برسد، چون «ژرفای اندیشه» در نمایشگاه کتاب سال 90 ارائه و عرضه شد.

مجموعه اندیشمندان ایران و اسلام، بهار سال گذشته با رونمایی از تعدادی از عناوینش، کار انتشار خود را آغاز کرد.

کد مطلب 1567691

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