جدیدترین شماره فصلنامه "حقوق اسلامی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "قبض حکمی ثمن در بیع سلم" اثر سیدمصطفی محقق داماد و مجید حدادی‌منش و "عدم النفع" اثر مشترک مصطفی سعادت مصطفوی و حسین هوشمند فیروزآبادی، "تصحیح و توجیه فقهی توثیق اسناد تجاری" از سیدعلی محمد یثربی قمی، از جمله مقالات منتشر شده در این شماره فصلنامه است.

همچنین "حل و فصل اختلاف‌های ناشی از اعطای یارانه‌های صادراتی در سازمان تجارت جهانی" به قلم عبدالحسین شیروی و مهدی نظرپور و تأثیر جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات عادل ساریخانی و اسماعیل آقابابائی بنی، از دیگر مقالات درج شده در بیست و پنجمین شماره فصل ‌نامه علمی ـ پژوهشی حقوق اسلامی هستند.

از دیگر عناوین مقالات منتشر شده در این شماره می توان به مبانی فقهی تحدید سلطنت مالکانه نوشته فرج‌الله هدایت‌نیا و افشاء و ارائه سند در حقوق انگلیس و ایران نوشته علی‌محمد میرزایی اشاره کرد.

فصل‌ نامه علمی ـ پژوهشی حقوق اسلامی به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیرمسئولی حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبر رشاد و سردبیری عبدالحسین شیروی منتشر می‌شود و بیست و ششمین شماره آن با قیمت 2500 تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.





