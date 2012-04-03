افزایش 17 درصدی اهدای خون توسط شهروندان خراسان شمالی در ایام نوروز

وحید سلماسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ایام نوروز امسال 434 واحد خون در پایگاههای انتقال خون خراسان شمالی اهدا شد اظهار داشت: این میزان به نسبت سال گذشته که 370 واحد خون در طول نوروز اهدا شده بود 17 درصد رشد داشته است.
وی میزان اهدای خون در تمامی شهرستانهای استان را رضایت بخش عنوان کرد و افزود : از نیمهی دوم اسفند ماه سال 90 پایگاههای سیار در استان فعال بوده و ماهیانه در یکی از شهرستانهای استان ماموریت دارند.
سلماسی ادامه داد: در طول این مدت پایگاههای سیار اهدا خون به متناوب در شهرستانهای شیروان، اسفراین، فاروج، مانه و سملقان و گرمه و جاجرم حضور داشتند.
وی با دعوت از تمامی مردم برای شرکت در این امر خداپسندانه تصریح کرد: با توجه به فراوانی کمتر گروههای خونی منفی، از افرادی که دارای گروه خونی منفی هستند درخواست میشود با اهتمام بیشتری برای اهدای خون به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند.
رییس پایگاه انتقال خون خراسان شمالی همچنین در مورد عملکرد سال گذشته این پایگاه اظهار داشت: اهداکنندگان خون در خراسان شمالی در طی سال گذشته با اهدا 18 هزار و 368 واحد خون رتبه دوم رشد اهداخون را در بین استانهای کشور کسب کردند.
وی تصریح کرد: این میزان به نسبت سال 89 رشد 21 درصدی داشته که از این نظر در بین استانهای کشور پس از استان قم در رتبه دوم قرار گرفتهایم.
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