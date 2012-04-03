طرح تور مهر در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایروانی صبح سه شنبه 15 فروردین در بازدید از این طرح افزود: "طرح تور مهر" یک اقدام فرهنگی و انسان دوستانه است که اعضا در این طرح با هماهنگی اداره کل بهزیستی اقدام به بازدید دسته جمعی از مراکز تحت پوشش بهزیستی می کنند.

وی اظهار داشت: طی این طرح ضمن آشنایی با خدمات سازمان بهزیستی، مسائل و مشکلات مددجویان و آشنایی با علل بروز آسیب ها و محرومیت ها و معلولیت ها و راهکارهای مقابله با آن، شکرگزار سلامتی و نعمت های الهی خود شده و اسباب هدایت نیات خیرخواهانه و کمک های جامعه، تشکل ها، هیئتهای مذهبی جهت رفع مشکلات افراد نیازمند فراهم می شود.

ایروانی گفت: در راستای اجرای این طرح، مسئولان ضمن دیدار و دلجویی از کودکان مراکز تحت پوشش بهزیستی گلستان هدایایی را به این عزیزان اهدا می کنند.

وی بیان داشت: این طرح انسان دوستانه با بازدید از دیگر مراکز تحت پوشش بهزیستی استان گلستان در روزهای آینده همچنان ادامه خواهد یافت.