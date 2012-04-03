استودیو خبر مرکز مدیریت راه های زنجان امسال راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمتی هدف از راه انداری مرکز مدیریت راه های استان زنجان را تامین ایمنی و امنیت جاده ها، کاهش سوانح و تصادفات جاده ای و مدیریت ترافیک جاده ها دانست و افزود: با راه اندازی این مرکز، می توان سوانح و وقایع جاده ای مدیریت کرده، از شرایط جوی نقاط مختلف محورهای مواصلاتی مطلع شد، حجم ترافیک را کنترل، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را اعمال و ناوگان باری و مسافری را کنترل و مدیریت کرد.

وی، پخش زنده تلویزیونی وضعیت محورهای مواصلاتی استان زنجان و مدیریت ترافیک جاده ها را از جمله دیگر اهداف مهم راه اندازی این مرکز دانست و یادآور شد: کاهش سوانح و تصادفات جاده ای، کنترل حجم تردد و ارتقای سطح ایمنی تردد در جاده ها را از دیگر اهداف راه اندازی استودیو خبر مرکز مدیریت راه های استان محسوب می شود. رحمتی، در ادامه به تردد و جابجایی 111 هزار مسافر در استان زنجان به وسیله 250 دستگاه اتوبوس، 582 دستگاه کرایه و 411 دستگاه مینی بوس از آغاز مسافرتهای نوروزی تا پایان روز 13 فروردین، اشاره کرد و افزود: در سال جاری مسافران راهیان نور در این استان، افزایش 39 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند. به گفته مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان، از آغاز مسافرتهای نوروزی بیش از 13 هزار نفر با کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی اعزام شده اند.

علی رحمتی با اشاره به تشکیل ستاد سفرهای نوروزی از روز 25 اسفند ماه سال گذشته اظهار داشت: این ستاد تا 15 فروردین ماه سال جاری به فعالیت خود ادامه می‌دهد.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان گفت: تعداد مسافران جابه‌جا شده با استفاده از ناوگان حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان در مقایسه با آمار سال گذشته در همین مدت سه درصد رشد داشته است. بیشترین تقاضا برای سفر با اتوبوس به شهرهای تهران، قم، گیلان، تبریز، اصفهان، خراسان رضوی و کردستان وجود داشته است.



رحمتی ادامه داد: بیشترین تقاضا برای سفر با سایر خودروها از جمله خودروهای سواری کرایه‌‌ای به استان‌های تهران، قم، کردستان، قزوین، آذربایجان شرقی، گیلان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بوده است. در حال حاضر 38 شرکت در حوزه حمل و نقل در سطح استان زنجان فعالیت می‌کنند.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان از وجود دو سامانه پیامگیر 3000143 و 3000990091 برای دریافت شکایات و انتقادهای مردمی خبر داد و گفت: شماره 4262369 به صورت تلفنی آماده دریافت مشکلات است.



رحمتی از وجود 250 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل استان زنجان خبر داد و گفت: 70 دستگاه از این اتوبوس‌ها عادی و 180 دستگاه نیز ویژه هستند.



رحمتی میانگین عمر اتوبوس‌های موجود در ناوگان حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان را 9.14 سال اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه 582 دستگاه خودروی مسافری کرایه‌ای نیز در استان زنجان فعالیت می‌کنند تصریح کرد: میانگین عمر این خودروها 5.68 سال است.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان تعداد مینی‌بوس‌های موجود در سیستم حمل و نقل استان زنجان را 411 دستگاه عنوان کرد و گفت: این خودروها دارای میانگین عمر 28.29 سال هستند.



رحمتی از آماده توزیع بودن 10 هزار فرم نظرسنجی در بین مسافران خبر داد و تصریح کرد: مسافران با پر کردن این فرم‌ها می‌توانند به افزایش کیفیت خدمات کمک کنند.