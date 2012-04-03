سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه توسعه زیرساختهای کشاورزی تلاشهای زیادی طی سالهای اخیر در دشتستان در زمینه آبیاری صورت گرفته که می‌توان به احداث، بهسازی و نوسازی کانال‌های آبیاری اشاره کرد.

وی به احداث کانال آبیاری دشتی اسماعیل‌خانی به منظور آبیاری بیش از 150 هزار اصله نخل شهرستان دشتستان اشاره کرد و ادامه داد: این کانال نخیلات روستاهای دشتی اسماعیل‌خانی و بنار آزادگان را تحت پوشش قرار خواهد داد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر اضافه کرد: این کانال دارای چهار کیلومتر طول است که با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان اجرا می‌شود.

وی به بتنی کردن کانال سیدناصری اشاره کرد و افزود: بتنی‌کردن کانال‌های آبیاری نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت آبیاری و کاهش هدررفت آب خواهد داشت که این شرکت در سالهای اخیر توجه بسیار زیادی به این موضوع داشته است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر ادامه داد: کانال آبیاری سید ناصری دارای دو هزار و 400 متر طول است که با اعتبار 11 میلیارد ریال اجرا شده و بیش از 27 هزار اصله نخل از طریق این کانال آبیاری می‌شوند.

وی به توجه دولت به بخش کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: مسئولان استان بوشهر تلاش بسیار زیادی برای توسعه و ترقی بخش کشاورزی انجام می‌دهند و شاهد پیشرفت چشمگیر بخش کشاورزی در استان هستیم.