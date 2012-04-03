  1. ورزش
۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۵۶

تیم فوتبال هفت نفره ایران مقابل سنگاپور به برتری رسید

تیم فوتبال هفت نفره ایران مقابل سنگاپور به برتری رسید

فوتبال هفت نفره ایران در چارچوب رقابت های تورنمنت فوتبال هفت نفره امارات مقابل تیم ملی سنگاپور با نتیجه چهار بر صفر به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، گل‌های این  دیدار را که در ورزشگاه "میلیتاری فیزیکال اجوکیشن" ابوظبی برگزار شد، بهنام سهرابی ( 2 گل)، هاشم رستگاری و رضا کریم زاده به ثمر رساندند. سومین رویارویی ایران در این رقابت ها، عصر و برابر تیم اردن خواهد بود.

تورنمنت فوتبال هفت نفره (CP)  امارات موسوم به AFC Dream Asia ، به پیشنهاد کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، و با حضور کشورهای امارات، ایران، سنگاپور، اردن، کره و  استرالیا  از 11 تا 19 فروردین به میزبانی شهر ابوظبی در جریان است.

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران روز گذشته در اولین روز رقابت ها استرالیا را مغلوب کرد.

کد مطلب 1567706

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