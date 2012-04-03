تیم فوتبال هفت نفره ایران مقابل سنگاپور به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، گل‌های این دیدار را که در ورزشگاه "میلیتاری فیزیکال اجوکیشن" ابوظبی برگزار شد، بهنام سهرابی ( 2 گل)، هاشم رستگاری و رضا کریم زاده به ثمر رساندند. سومین رویارویی ایران در این رقابت ها، عصر و برابر تیم اردن خواهد بود.



تورنمنت فوتبال هفت نفره (CP) امارات موسوم به AFC Dream Asia ، به پیشنهاد کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، و با حضور کشورهای امارات، ایران، سنگاپور، اردن، کره و استرالیا از 11 تا 19 فروردین به میزبانی شهر ابوظبی در جریان است.



تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران روز گذشته در اولین روز رقابت ها استرالیا را مغلوب کرد.