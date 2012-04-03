کاهش 10 درصدی سهم منابع سطحی آب در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ملایی پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در بخش منابع سطحی به میزان هزار لیتر در ثانیه افزایش ظرفیت داشته ایم، گفت: سهم منابع سطحی در پایان برنامه پنجم توسعه با افزایش تولید منابع آبی از طریق آبشیرین کن، به 10 درصد کاهش می یابد.

ملایی افزود: از مجموع 109 حلقه چاه تامین آب شرب شهرهای هرمزگان حدود 24 حلقه بکلی خشک شده، 27 حلقه کم آب و یا آب آنها شور شده و تنها 54 حلقه چاه در وضعیت قابل قبولی قرار دارند.

ملایی اظهار داشت: طی برنامه تعداد 10حلقه چاه به مجموع چاههای موجود اضافه شده اما در انتهای برنامه پنجم این تعداد به 40 حلقه چاه کاهش می یابد و سهم منابع زیرزمینی از منابع آبی استان از 30 درصد ابتدای برنامه به 23 درصد خواهد رسید.

وی همچنین از افزایش ظرفیت تولید آب از طریق شیرین سازی آب دریا در پایان برنامه پنجم خبر داد و گفت: با ارتقای 50 درصدی این ظرفیت، سهم آبشیرینکن 20 درصد حدود پنج درصد فعلی ابتدای برنامه 27 درصد افزایش می یابد.

ملایی در ادامه با اشاره به اهمیت پایداری مخازن ذخیره آب، تصریح کرد: هم اکنون 28 شهرجمعا مخزن با حجم 353 هزار متر مکعب داریم که طی برنامه پنجم حجم مخازن 78 مخزن اضافه به حجم 515 هزار متر مکعب ارتقا می یابد، 40 هزار متر مکعب آن تا پایان امسال بهره برداری می شود.

وی با بیان اینکه طی برنامه چهارم 550 کیلومتر بازسازی و اصلاح شبکه فرسوده در سطح استان انجام شده، عنوان کرد: طی برنامه پنجم توسعه نیز 800 کیلومتر از شبکه فرسوده توزیع آب اصلاح و بازسازی خواهد شد و طی 10 ماهه سال 90 حدود 110کیلومتر انجام شده همچنین طی این برنامه توسعه شبکه به طول 480 کیلومتر انجام می شود.

به گفته ملایی تاکنون 20 شهر استان فاقد سامانه کلرزنی مناسب و مطلوب بوده اند که در سال 91 تمامی شهرها مجهز به سامانه کلرزنی خواهند شد.