دوره آموزش لوکوموتیو رانی در اندیمشک برگزار شد

محمدحسین محمدی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد 28 نفر از جوانان منطقه این دوره بامدت زمان یک هزار و 70 ساعت مطابق با استاندارد بین المللی با موفقیت گذراندند.

محمدی پناه افزود: طبق استاندارد آموزشی مهارت آموختگان 630ساعت دوره عملی و440 ساعت آموزش تئوری را فراگرفتند.



وی ادامه داد: کلاسهای تئوری این دوره در مرکز آموزش فنی و حرفه ای و کلاسهای عملی آن در اداره کل راه آهن لرستان برگزار شد.



سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای اندیمشک اظهار کرد: این دوره آموزشی با هدف تقویت لوکوموتیورانی اداره کل راه آهن استان برگزار شد و 100درصد شرکت کنندگان قبول و گواهینامه مهارتی دریافت کردند.



محمدی پناه تصریح کرد: درصدد افزایش رشته های راه آهن از قبیل سوزان بان در سال جدید هستیم تا بتوان در ایجاد اشتغال جوانان این مرز و بوم فعالیت ویژه داشته باشیم.

