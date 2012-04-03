رقابت چهار نامزد انتخابات مجلس در فارس/ تعرفه های جدید آماده شد

یحیی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت استان فارس در دور دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: انتخابات در شهرستان شیراز برای حضور یک نماینده و در شهرستانهای خرم بید، آباده و بوانات نیز برای حضور یک نماینده در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در حوزه انتخابی شیراز دو نفر و حوزه انتخابی بوانات، آباده و خرم بید نیز دو نفر به رقابت خواهند پرداخت.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استان فارس با اشاره به تعداد شعب اخذ رای در این دو حوزه انتخاباتی تصریح کرد: در شیراز 548 شعبه، آباده 63، خرم بید34 و بوانات 48 شعبه اخذ رای فعال خواهد شد.

صادقی ادامه داد: برای برگزار کردن هرچه باشکوه تر دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تعرفه های جدید رای به مقدار مورد نیاز آماده شده است.

وی افزود: ملزومات و نیازهای برگزاری انتخابات در این دو حوزه اخذ رای آماده است و از افراد آموزش دیده نیز برای برگزاری انتخابات استفاده خواهد شد.

انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه 15 اردیبهشت برگزار می شود.