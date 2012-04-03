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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

صادقی به مهر خبر داد:

رقابت چهار نامزد انتخابات مجلس در فارس/ تعرفه های جدید آماده شد

رقابت چهار نامزد انتخابات مجلس در فارس/ تعرفه های جدید آماده شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل سیاسی و انتخابات استان فارس از رقابت چهار نامزد در دو حوزه انتخابی برای حضور در مجلس خبر داد.

یحیی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت استان فارس در دور دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: انتخابات در شهرستان شیراز برای حضور یک نماینده و در شهرستانهای خرم بید، آباده و بوانات نیز برای حضور یک نماینده در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در حوزه انتخابی شیراز دو نفر و حوزه انتخابی بوانات، آباده و خرم بید نیز دو نفر به رقابت خواهند پرداخت.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استان فارس با اشاره به تعداد شعب اخذ رای در این دو حوزه انتخاباتی تصریح کرد: در شیراز 548 شعبه، آباده 63، خرم بید34 و بوانات 48 شعبه اخذ رای فعال خواهد شد.

صادقی ادامه داد: برای برگزار کردن هرچه باشکوه تر دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تعرفه های جدید رای به مقدار مورد نیاز آماده شده است.

وی افزود: ملزومات و نیازهای برگزاری انتخابات در این دو حوزه اخذ رای آماده است و از افراد آموزش دیده نیز برای برگزاری انتخابات استفاده خواهد شد.

انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه 15 اردیبهشت برگزار می شود.

کد مطلب 1567714

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