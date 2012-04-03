به گزارش خبرنگار مهر، بهار با همه زیبایی هایش از راه رسیده است و درختان کلاه شکوفه بر سر کشیدند و زمین سراسر سبز شده است و اینک در سیزدهمین روز از بهار که در تقویم ایرانی روز طبیعت نام گرفته است، مردم پیوندی دوباره با طبیعت می بندند.

در لابلای شلوغیهای زندگی شهری و دویدن برای حل بخشی از مشکلات، این روزها کمتر فرصتی برای دور هم جمع شدن خانواده ها و بساط گپ و گفتگوی صمیمی فراهم می شود اما در آستانه پایان تعطیلات نوروز و به پاس آیین چند صد ساله 13 به در، خانواده هایی دور هم جمع می شوند و با رفتن به دل طبیعت یک روز به یادماندنی را در کنار هم تجربه می کنند.

سالهاست با تغییر سبک زندگی خانواده ها از خانواده های گسترده به خانوار هسته ای کمتر فرصت دور هم جمع شدنی این چنین فراهم می شود.

بچه ها با شادی فراوان از اینکه دیگر تنها نیستند و با بقیه نوه های پدر بزرگ و مادربزرگ و اقوام بازی می کنند خوشحالند.

صدای هیاهو و شادی و بساط کباب و بوی دود همه بوستانها و کوه و دشت شهر را در برگرفته است.

گویی امروز کسی هم قصد نداشته تا نزدیکای ظهر به عادت یک روز تعطیل بخوابد و با صدای طبیعت لبیک گویان به دامن طبیعت شتافته اند.

سبزه ها روی کاپوت خودروها خودنمایی می کنند و باربند و صندوقهای عقب خودروها به زور بسته شده اند.

زیرانداز و بساط خوراک و کباب و توپ بازی و ..... توشه دورهم نشینی ساده اغلب ایرانیانی است که امروز را به دل طبیعت آمده اند.

عده ای موسیقی را نیز چاشنی دور هم جمع شدنشان کرده اند و عده ای نیز آواز پرندگان در دل بهاری ترین روز را گوش جان سپارده اند.

هوای آفتابی و خوب شهر نیز همه را مطمئن از یک روز پرخاطره راهی بوستانها، کوه و فضاهای باز و باغهای شهر کرده است.

اگرچه تا سالها پیش پیدا کردن درخت و آبی و باغی در دل شهر برای گذران 13 به در کار دشواری نبود اما امروز به مدد رشد چشمگیر شهرو ساخت و سازهای فراوان باید به سختی جایی آرام ومناسب را برای 13 به در پیدا کنی.

اگرچه در این میان با تمهیدات اندیشیده شده تمام بوستانها و فضاهای باز شهر برای میزبانی از شهروندان در روز طبیعت آماده شده اند.

سالهاست آموزشهای زیست محیطی به شهروندان از طریق رسانه ها نیز توانسته از حجم آسیب به طبیعت در این روز بکاهد، توزیع کیسه های زباله، روشن نکردن مستقیم آتش بر روی زمین، جلوگیری از قطع شاخه های درختان و به جای گذاشتن آتش و زبا له ها در فضاهای باز توصیه هایی است که تا حدودی مورد توجه قرار گرفته و از میزان آسیب به طبیعت کاسته است.

رها سازی ماهیان در استخرها و حوضچه های بوستانها از دیگر سنتهای 13 به دری است که امروز با رفتن به طبیعت همراه شده است.

نگاهی به فروشگاههای شهر نیز اوج شلوغی و خرید برخی کالاهای را خبر می دهد که در این روز کاربرد دو چندانی می یابند.

تقریبا حوالی ظهر امروز پیدا کردن جوجه کبابی و کاهو تازه برای کاهو و سرکه عصر 13 به در کاری دشواری بود.

مروری بر همه این اتفاقات نشان از پا برجا ماندن سنتهایی دارد که حتی تکنولوژی نیز توان مقابله با آن را نداشته است؛سنتهایی که تاریخی به درازای چند صد سال دارند و در دل خود رازهای فراوانی را نهفته اند.

دور هم جمع شدن و صله ارحام ، بهارینه ای به یاد ماندنی را برای خانواده های ایرانی به همراه دارد تا پس از آن دوباره فردایی پر تلاش رو آغاز کنند و با نشاط و انرژی آغاز گر سال کاری باشند که در آن پیشرفت و موفقیت با تلاش دسته جمعی رقم خواهد خورد.

دیدن بچه ها در لابلای بازیهای و شیطنتهای روز 13 به در در حالیکه پیک نوروزی را نیز به دل طبیعت آورده اند و به سرعت در حال تمام کردن بخشهای باقیمانده وکمک گرفتن از بزرگترها برای حل آن هستند ما را به خاطرات دوران کودکی و انجام تکالیف سنگینی می برد که اگرچه امروزه خبری از آن تکالیف نیست اما شیطنتهای کودکانه و انجام کار در دقیقه 90 یادآور همان خاطرات کودکی است.

در 13 به در خودمانی ایرانیها اغلب بساط کباب و منقل و آتش و آتش بازی به راه است و پس از صرف ناهاری که به همت مشترک خانومها و آقایان جمع تدارک دیده می شود اغلب به سراغ بازی دسته جمعی می روند و در پایان با عصرانه کاهو و سرکه یه روز پرخاطره بهاری به پایان می رسد.

مادربزرگها و پدربزرگها نیز اغلب عصر روز 13 به در را دوست ندارند چون دوباره بچه ها می روند سر کار و زندگی و دل مشغولیهایشان و آنها تنها می شوند و تا مناسبتی دیگر و بهانه ای برای دور هم جمع شدن لحظه ها را می شمارند.

با این همه جای بسی خرسندی است که سنتهای ماندگار ایرانی همچون 13 به در با گذشت سالها نه تنها فراموش نشده بلکه با چاشنی تکنولوژی نیز در هم آمیخته و صبح روز 13 به در را همگان با پیامکی با محتوای گره زدن سبزی و آرزوی خوش برای یکدیگر آغاز می کنند.

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اعظم کریمی