نمايشگاه هنرهاي تجسمي و مفهومي"آبي بيكران هنر" در فرهنگسراي نياوران

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر روابط عمومي بنياد آفرينش هاي هنري نياوران اعلام كرد: آثار 35 نفراز هنرمندان گروه "آبي بيكران هنر" با هدف معرفي هر چه بيشتر اين گروه در فرهنگسراي نياوران به نمايش درخواهد آمد.

آثار مجسمه، سفال، نقاشي ، هنرهاي مفهومي و پانتوميم اين گروه از 25 بهمن براي بازديد علاقه مندان نمايش داده خواهد شد.

به گفته جعفر نجيبي سرپرست و يكي از اعضاي گروه آبي بيكران هنر اي آثار شامل 30 اثر سفال ، 15 مجسمه و نقش برجسته، 150 تابلوي نقاشي است و در بخش ديگر هنر مفهومي و نمايشي نيز خواهند داشت.

به گفته او اندازه كوچكترين تابلوي نقاشي در حدود 50 × 40 سانتي متر و بزرگترين آنها 200× 150 سانتي متر مربع است.

نجيبي درباره موضوع آثار گفت: موضوع اين نمايشگاه آزاد است و هر هنرمند با تفكر و ديد خود نسبت به مسايل اجتماعي و سياسي آثاري را خلق كرده البته در بخشي از اين نمايشگاه يك بخش را بي موضع "آبي" اختصاص داده ايم.

گروه "آبي بيكران هنر" از دو سال پيش با هدف قدرشناسي از هنرمندان پيشكسوت و آموزشي به هنرمندان جوان با حضور 12 نفر تشكيل شد و اكنون 50 نفر در آن عضو هستند.

نمايشگاه گروه "آبي بيكران هنر" با همكاري موسسه توسعه هنرهاي تجسمي و بنياد آفرينش هاي هنري نياوران از 25 بهمن تا 4 اسفند در نگارخانه فرهنگسراي نياوران داير خواهد شد.