جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: ثبت نام از شرکت‌ها و واحدهای متقاضی حضور در نمایشگاه از شنبه هفته آینده 19 فروردین به صورت اینترنتی و در سایت نمایشگاه آغاز می‌شود.

به گفته رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی، سایت ثبت نام این نمایشگاه تا 20 خرداد باز است و در صورت نیاز مهلت یادشده تمدید می‌شود.

وی با بیان اینکه در دوره نخست نمایشگاه و به دلیل تجربه نخست آن، برخی شرکت‌ها با تردید در آن حضور یافتند، ابراز امیدواری کرد استقبال قابل قبولی از دوره دوم نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی صورت گیرد.

ذکایی با اشاره به در پیش بودن نمایشگاه دروپا (13 تا 26 اردیبهشت) و لزوم برنامه‌ریزی برای حضور چاپخانه‌داران ایرانی در دوسلدورف آلمان برای حضور در این نمایشگاه، زمان دومین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی را مناسب توصیف و اعلام کرد: دومین دوره این نمایشگاه از 30 خرداد تا 2 تیر امسال در محل هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی تاکید کرد: تفاوت چندانی میان بخش‌های پیش بینی شده برای نمایشگاه امسال و سال قبل وجود ندارد. ضمن آنکه با هماهنگی با انجمن چاپ دیجیتال، امسال هم نشست‌های تخصصی در این زمینه برگزار خواهد شد.

وی ضمن اشاره به افزایش قابل توجه هزینه‌های مربوط به تبلیغات و اجاره فضاهای نمایشگاهی، در عین حال از ثابت ماندن بهای اجاره غرفه در دومین دوره این نمایشگاه خبر داد.

اولین دوره نمایشگاه با حضور 43 شرکت فعال داخلی و خارجی حوزه چاپ دیجیتال از 26 تا 29 خرداد 90 در هتل المپیک تهران برگزار شد. نمایندگانی از کمپانی‌های خارجی مانند زیراکس (آمریکا)، توتالیا (فرانسه، جمهوری چک، سوئیس و چین)، بهامین پویا (ژاپن)، متسا، پاپیروس و سوپر واید پرشیا در چهار بخش دستگاه‌های نشر رومیزی، دستگاه‌های چاپ لارج فرمت (فضای باز)، مواد اولیه و مواد مصرفی چاپ دیجیتال و سمینارهای آموزشی در دوره قبلی این نمایشگاه به عرضه تازه‌ترین محصولات خود در حوزه چاپ دیجتال پرداختند.