زندگی قهرمان مبارز آفریقایی فیلم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را "راجر اسپاتیس وود" کارگردانی خواهد کرد و فیلمنامه آن توسط "جیمز و لورن مورکن" به رشته تحریر درآمده است.

در این فیلم علاوه بر "بسینگر" و "نیک نولتی" بازیگرانی چون "کوین هارت" به ایفای نقش پرداخته اند.

این فیلم درباره زندگی قهرمان سابق وزنه برداری آفریقای جنوبی ، "پرشس مکنزی" است که با تلاش و مبارزه با آپارتاید توانست با وجود همه سختی ها قهرمان المپیک شود و به عناون نخستین سیاه پوست در وزنه برداری مطرح شود.

این فیلم در مرحله پیش تولید قرار دارد و قرار است با تکمیل گروه سازندگانش، به زودی وارد مرحله ساخت شود.