  1. هنر
۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

با بازی بسینگر و نولتی/

زندگی قهرمان مبارز آفریقایی فیلم می شود

زندگی قهرمان مبارز آفریقایی فیلم می شود

کیم بسینگر و نیک نولتی در فیلم "رویایی ناممکن" که داستان قهرمان سابق وزنه برداری آفریقای جنوبی است، بازی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را "راجر اسپاتیس وود" کارگردانی خواهد کرد و فیلمنامه آن توسط "جیمز و لورن مورکن" به رشته تحریر درآمده است.

در این فیلم علاوه بر "بسینگر" و "نیک نولتی" بازیگرانی چون "کوین هارت" به ایفای نقش پرداخته اند.

این فیلم درباره زندگی قهرمان سابق وزنه برداری آفریقای جنوبی ، "پرشس مکنزی" است که با تلاش و مبارزه با آپارتاید توانست با وجود همه سختی ها قهرمان المپیک شود و به عناون نخستین سیاه پوست در وزنه برداری مطرح شود.

این فیلم در مرحله پیش تولید قرار دارد و قرار است با تکمیل گروه سازندگانش، به زودی وارد مرحله ساخت شود.

کد مطلب 1567735

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