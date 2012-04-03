حضور 500 هزار زائر در بقاع متبرکه/ برگزاری همایش حقوقی، ثبتی و اجارات موقوفات

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از حضور بیش از نیم میلیون زائر و مسافرین نوروزی در امامزادگان و بقاع متبرکه استان طی ایام نوروز خبر داد.

حجت ‌الاسلام محمدطاهر گرایلی، اظهار داشت: بیش از 560 هزار زائر و مسافر طی ایام تعطیلات نوروز در امامزادگان استان حضور یافتند.

وی با بیان اینکه بیشترین حضور مردم در امامزادگان لحظه سال تحویل با آمار 30 هزار نفر بوده است، افزود: همچنین روز 13 فروردین آمار مسافران نوروزی در این اماکن متبرکه به 100 هزار نفر رسیده است.

حجت الاسلام گرایلی تعداد بقاع متبرکه استان در حال حاضر را 70 بقعه عنوان کرد و بیان داشت: برای رفاه حال مسافران در این ایام طرح آرامش بهاری در 30 امامزاده برگزار شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با استفاده از ظرفیت تعطیلات عید نوروزی، ارتقای سطح فکری، فرهنگی زائران و مسافران نوروزی، احیاء، تبلیغ و ترویج سنت‌های اصیل اسلامی به هموطنان در اعیاد نوروز باستانی، خدمت ر‌سانی مطلوب و ایجاد رضایت و علاقه مندی در زائران بقاع و اماکن متبرکه عنوان کرد.

حجت الاسلام گرایلی ادامه داد: این مجموعه زمینه جذب مسافر به اماکن متبرکه را در دستور کار خود قرار داده و در این راستا با آماده سازی 220 زائر سرا در مجاورت بقاع امامزادگان پذیرای مسافران و زائرین بوده است.

وی با اشاره به توزیع هزاران نسخه راهنمای امامزادگان شاخص استان در میان زائران، مسافران و گردشگران نوروزی، افزود: راهنمایی و هدایت صحیح مسافران، گردشگران و زائران نوروزی بقاع متبرکه از طریق بروشور، نقشه و راهنمای زائر، اطلاع رسانی مستمر از فعالیت ها و برنامه های بقاع متبرکه در رسانه ها از جمله برنامه های اطلاع رسانی این نهاد در طرح آرامش بهاری بوده است.

حجت الاسلام گرایلی با اشاره به استقبال گسترده مردم از برنامه های این طرح در بقاع متبرکه و حضور چشمگیر 30 هزار نفری زائران در برنامه تحویل سال نو در 17 امامزاده استان، تصریح کرد: به منظور آگاهی از نظرات مردم و سنجش میزان رضایت مندی مسافران نوروزی از کیفیت خدمات بقاع متبرکه طرح نظرسنجی از مردم از طریق شماره پیامک 10000114 در امامزادگان مشمول طرح آرامش بهاری اجرا شده است.

وی همچنین با اشاره به برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب در بقاع متبرکه و امامزادگان استان، تصریح کرد: طرح آرامش بهاری با برنامه ‌‌های مختلف فرهنگی، نمایشگاهی و خدماتی برای مسافران نوروزی و زائران امامزادگان از 24 اسفند در 30 امامزاده آغاز و تا چهاردهم فروردین ماه ادامه یافته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از برپایی خیمه‌ های معرفت با عنوان خیمه‌ های آرامش بهاری در امامزاده بی بی زینب خاتون(س) سربیشه و امامزاده سید علی(ع) نهبندان خبر داد و گفت: در این خیمه ‌ها هشت روحانی آموزش دیده برای پاسخ به شبهات، گفتمان‌ های دینی و مشاوره‌ در بخش ‌های مختلف به زائران خدمات ارائه کرده اند.

حجت الاسلام گرایلی با اشاره به برگزاری نمایشگاه معرفی موقوفات و بقاع متبرکه استان در آستانه مبارکه شهدای باقریه بیرجند، یادآور شد: نمایشگاه معرفی بقاع و موقوفات شاخص استان حاوی تابلوهای نمایشگاهی در معرفی 30 امامزاده و موقوفه برگزار شده است.

برگزاری همایش حقوقی، ثبتی و اجارات موقوفات خراسان جنوبی

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از برگزاری همایش حقوقی، ثبتی و اجارات موقوفات استان در آستانه مبارکه بی بی زینب خاتون (س) شهرستان سربیشه خبر داد.

حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی اظهار داشت: این همایش با حضور روسای ادارات اوقاف و کارشناسان حقوقی، ثبتی و اجارات 17 فروردین در آستانه مبارکه بی بی زینب خاتون(س) سربیشه برگزار می شود که در این همایش در خصوص پرونده های حقوقی وثبتی موقوفات و اجارات استان بحث و گفتگو خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی هدف از برگزاری این همایش را آشنایی و تبادل نظر کارشناسان مربوطه با مسائل حقوقی و ثبتی و اجارات دانست و گفت: از جمله اهداف برگزاری این همایش هم اندیشی در مسائل حقوقی زو احقاق حق موقوفات-تسریع در سند دار کردن موقوفات و به روز رسانی اجارات و ... است.