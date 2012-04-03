اوج ترافیک نوروزی 25 اسفند بود/ بیشترین تردد وسایل نقلیه در هفتم فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمودآبادی روز سه شنبه در نشست خبری سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای که 26 تا 28 اردیبهشت ماه امسال در دانشگاه تهران برگزار می شود، افزود: در اجرای طرح نوروزی، 11 هزار و 500 نفر از نیروهای حوزه راهداری در آماده باش بودند.

وی با اشاره به تجهیز 7500 دستگاه تجهیزات راهداری و آماده باش هزار نفر از نیروهای حوزه حمل و نقل، گفت: بر این اساس 33 هزار دستگاه وسیله نقلیه مسافربری آماده داشتیم تا در صورت نیاز مسافرین گرفتار در جاده ها را منتقل کنیم.

محمودآبادی با اعلام اینکه 815 دستگاه تردد شمار به صورت لحظه ای تردد وسایل نقلیه را در جاده های کشور گزارش می دهند، افزود: بیشترین تردد مربوط به روز هفتم فروردین بود که 10.5 میلیون وسیله نقلیه عبور کرده اند.

وی همچنین گفت: روز 25 اسفند نیز بیشترین رشد ترافیک را در مقایسه با اسفند 89 داشتیم که 47 درصد افزایش ترافیک در جاده های کشور بود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ادامه به آمار جابجایی مسافرین نوروزی در جاده های کشور اشاره کرد و افزود: تا پایان 13 فروردین ماه امسال 42 میلیون مسافر با استفاده از اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه جابجا شده اند که 44 درصد سهم اتوبوسها، 36 درصد مینی بوسها و 20 درصد سواریهای کرایه بوده است.

محمودآبادی با اعلام اینکه در نوروز امسال 5.5 درصد افزایش سفر نسبت به نوروز سال گذشته داشته ایم، گفت: بیشترین مسافر رفت و برگشت مربوط به تهران بوده است با 8.8 میلیون مسافر و بعد از آن استانهای مازندران و خراسان رضوی قرار دارند.