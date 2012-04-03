دولت هدیه خبرنگاران را محترمانه و در قالب کمک هزینه پرداخت کند

داوود نعمتی، عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشکده صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه پرداخت هدیه به خبرنگاران و عکسالعملی که آنها باید در قبال این نوع هدیه گرفتنها داشته باشند، گفت: در مجموع به عقیده من دریافت هدیه از سوی خبرنگاران را از هر مقامی درست نمیبینم. خبرنگاران نباید در قبال کاری که انجام میدهند هدیه دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه دریافت هدیه باعث میشود که خبرنگار نتواند در حوزه کاری خود به تعهداتش عمل کند، تأکید کرد: از سوی دیگر دریافت هدیه تبعات دیگری نیز دارد که از جمله میتوان به وامدار شدن خبرنگار در قبال حوزه مربوطه و همچنین مغضوب واقع شدن خبرنگار شود.
نعمتی ادامه داد: از ظرف دیگر، هنگام دریافت هدیه ممکن است برخوردهایی صورت گیرد که در شأن خبرنگار نباشد و همین برخوردها نیز در روند فعالیت وی تزلزل ایجاد کند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: البته خبرنگاران زیادی هم هستند که با دریافت هدیه هیچ تغییری در روند کاری خود ایجاد نمیکنند و به تعدات خود در قبال جامعه به درستی عمل میکنند.
وی با اشاره به اینکه خبرنگاران باید آنقدر تأمین مالی باشند که نیازی به دریافت هدیه نداشته باشند، تصریح کرد: البته مدیران رسانه میتوانند اصولی را تعریف کنند که به واسطه این اصول تعهدات حرفهای، اخلاقی و مسئولیت اجتماعی خبرنگاران مشخص شود، اما این اصول نمیتواند به صورت دستورالعمل باشد و اهالی رسانه را مجبور به تبعیت از آن کرد. همه این مسائل معیارهای اخلاقی و اجتماعی است که خبرنگاران باید به صورت شخصی به آن پایبند باشند.
عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشکده صدا و سیما در پاسخ به این سئوال که آیا پرداخت هدیه از سوی دولتها به خبرنگاران نیز در گروه هدایایی است که نباید به خبرنگاران پرداخت شود، گفت: هدیه در یک شکل معمول در همه جای دنیا وجود دارد. پرداخت هدیه به خبرنگاران میتواند به صورت فرهنگی یا بخشی از حوزه کاری روزنامهنگار باشد که به آن نیاز دارد.
وی تأکید کرد: دولتها میتوانند هدایایی در قالب کمک هزینه خرید اقلام مورد نیاز روزنامهنگاران از جمله لپتاپ و یا دوربین عکاسی و ... را فراهم کنند که خبرنگار بتواند سختافزار و نرمافزار حرفهای مورد نیاز خود را به قیمت مناسب تهیه کند. این شکل از هدیه دادن در قالب احترام و به عنوان کمک هزینه میتواند کاملاً منطقی باشد.
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