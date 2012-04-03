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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

با میزبانی دانشگاه تهران/

حسینی‌مهر کارگاه بازیگری برگزار می‌کند

حسینی‌مهر کارگاه بازیگری برگزار می‌کند

گروه آموزشی هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران کارگاه بازیگری تئاتر را زیر نظر ناصر حسینی‌مهر برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه آموزشی در دو ترم برگزار می‌شود و نوبت دوم گزینش دانشجو 24 فروردین‌ماه است که ساعت 12 در تالار مولوی انجام می‌شود. تنها دانشجویان پردیس‌ هنرهای زیبا، سینما تئاتر، هنر و معماری و سوره می‌توانند در این کارگاه بازیگری تئاتر شرکت کنند.

شرط سنی متقاضیان حضور در این کارگاه آموزشی نیز 18 تا 28 سال است. اولین ترم آموزشی این کارگاه از 31 فروردین‌ماه آغاز می‌شود و در هر ترم میزبان 12 دانشجو خواهد بود. این کارگاه هر هفته روزهای پنج‌شنبه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1567751

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