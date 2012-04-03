بهار بی آب استان البرز/ تونل انتقال آب از سد کرج به تهران ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای کهنه و قدیمی انتقال آب کرج به تهران به رغم همه مخالفت ها و گلایه مندی ها نهایی شد و پرونده آن با انتقال تونلی به تهران فیصله یافت بدون آنکه مدیران و مسئولان کرجی از آن مطلع شوند.



استارت این مخالفت ها برای اولین بار از سوی اباذر خدابین، عضو شورای شهر کرج در سال 83 در جلسه رسمی شورای شهر کرج زده شد زمانی که شورای شهر مثل امروز روی جلسات غیرعلنی به خود ندیده بود و همه مسائل به صورت مشخص و شفاف در حضور رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی مطرح می شد.



در آن سال خدابین با تلنگری مدیران کرجی را به مقابله با این تصمیم غیرکارشناسی دعوت کرد و با پیگیری های مستمر خود کار را به جایی رساند که رشید جلالی و فاطمه آجرلو به عنوان نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی وادار به واکنش شوند به طوری که اعلام کردند، در صورت اجرای این طرح در وسط جاده چالوس به نشانه اعتراض می نشینند و جاده را می بندند تا مسئولان ارشد کشوری گوش خود را شنوا به مطالبات مردم کنند.





تاریخ خاطره خوشی از بستن آب بر روی مردم ندارد



این عضو شورای شهر کرج گفت: آب برخی مناطق شهر مانند حصارک پایین، آبی است که ما به عنوان یک مسئول شرم داریم که آن را برای استفاده شرب مردم بدهیم.



اباذر خدابین تأکید کرد: تاریخ از بستن آب بر روی مردم تجربه خوبی ندارد و این موضوع باید مد نظر مسئولان اجرایی آبرسانی قرار گیرد.



وی افزود: کسانی که تصمیم به انتقال آب رودخانه کرج گرفته اند باید در نظر داشته باشند که جمعیت شهر کرج تا افق سال 1400 به بیش از سه میلیون نفر خواهد رسید و با توجه به وضعیت کنونی آب کرج، بدون تردید این شهر با بحران کم آبی مواجه خواهد شد.



وی یادآور شد: ما به استاندار گفته ایم که شما استاندار کل استان تهران هستید و همان قدر که به فکر تأمین آب مردم تهران هستید، باید امکان دسترسی دیگر شهرها به آب شرب سالم را نیز فراهم کنید.



عضو شورای شهر کرج تصریح کرد: 900 میلیون تن برآورد خروجی نخاله های تونل انتقال آب کرج به تهران است و این سؤال مطرح می شود که کدام شهر آباد را می خواهند با این نخاله ها نابود کنند.



رئیس آن سال های شورای اسلامی شهر کرج با انتقاد از آنچه "انتقال آب سد کرج به تهران" می نامید، اجرای این طرح را دارای معایبی ذکر کرد و گفت: به نظر می رسد گوش شنوایی برای حرفهای ما وجود ندارد و کماکان مردم تهران شهروند درجه یک و مردم کرج شهروند درجه دو تعریف می شوند.



وی با اشاره به اظهارات وزیر وقت نیرو گفت: خواهش می کنیم که آقای بیطرف وزیر نیرو بیطرفی خود را حفظ کند.این در حالی است که طی چند سال گذشته با ارسال نامه هایی به مسئولان عالی رتبه کشور، استدلال های قانونی و تاریخی در خصوص معایب وعوارض اجرای این طرح را ارائه کرده ایم.



وی تاکید کرد: شرایط آب هم مثل تخریب است، این انفجار اگر صورت گیرد، دیگر فرصت بازگشت نیست، ما خواستار این هستیم که دولت وضعیت آب کرج را حل کند، اما اگر مردم تعیین کنند، ممکن است خیلی دیر باشد و دیگر نشود جبران کرد.



ماجرای انتقال آب کرج به تهران شاید از معدود موضوعاتی باشد که در تاریخ کرج از سوی همه مسئولان شهرستان مورد پیگیری مجدانه قرار گرفت چراکه این پیگیری ها منجر شد رئیس جمهور در ۲۱تیر ۱۳۸۸ دستور توقف طرح را برای انجام مطالعات کارشناسی بیشتر صادر کند.



دستور رئیس جمهور برای توقف طرح تونل انتقال آب از کرج به تهران



فاطمه آجرلو در این رابطه تاکید کرد: با بررسی‌‌های صورت گرفته توسط سازمان محیط زیست این طرح مشکلات عدیده محیط زیستی از جمله احتمال خشک شدن منابع طبیعی جاده چالوس و تغییرات اکو سیستمی داشت که با دستور رئیس جمهور این طرح متوقف و مقرر شد آب رسانی به تهران از طریق لوله صورت گیرد.



هرچند که یکی از دلایل اصلی وزارت نیرو برای انتقال آب کرج به تهران آلودگی بیش از حد آب رودخانه کرج عنوان شد و حتی مطابق مصوبه شورای امنیت ملی برخی رستوران ها، هتل ها و اماکن واقع در کنار سد کرج خراب شد تا از آلودگی آب رودخانه و سد کرج جلوگیری شود، اما علت اصلی این طرح تامین آب پایتخت نشینان بود که به قیمت بی آبی و کم آبی در کرج تمام شد.



کارشناسان وزارت نیرو معتقد بودند، آب رودخانه کرج به دلیل آلوده شدن به فاضلاب 56 روستای واقع در حاشیه جاده چالوس به شدت آلوده شده و بهترین راه برای جلوگیری از هدر رفتن این آب انتقال تونلی آن است تا هم مسئله آب تهران حل شود و هم رودخانه کرج همچنان جاری باشد . پس از بازتاب گسترده تصمیم وزارت نیرو مبنی برانتقال آب از کرج به تهران به دستور رئیس جمهور قرار شد این طرح تا بررسی مجدد و کارشناسی دقیق، عملیاتی نشود؛ اما پیمانکاران طرح می گفتند در این زمینه دستوری به آنها ابلاغ نشده است و بدین ترتیب، شد آنچه که نباید می شد!



تونل انتقال آب از سد کرج به تهران تا 2 ماه آینده ساخته می شود



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در آخرین روزهای سال 90 از ساخت تونل انتقال آب از سد کرج به تهران تا 2 ماه آینده خبر داد و گفت: با ایجاد تصفیه خانه شماره 7، آب سد ماملو از سال آینده به مصرف شرب پایتخت خواهد رسید.



خسرو ارتقایی در گفتگو با مهر از اجرای طرح انتقال آب از سد کرج به تهران از طریق احداث تونل 30 کیلومتری خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تا 2 ماه آینده حفاری تونل انتقال سد کرج به تهران نهایی شود.



مدیرعامل شرکت آبمنطقه ای تهران اظهار داشت: برای این منظور با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء کارهای مربوط به حفر تونل انجام خواهد شد.





ارتقایی در این زمینه که آیا پس از نهایی شدن حفر تونل، انتقال آب از سد کرج به تهران آغاز می شود، گفت: از طریق ایجاد تصفیه خانه ششم تهران که هم اکنون دارای 20 درصد پیشرفت فیزیکی است، آب سد کرج به تهران منتقل می شود.



این مقام مسئول در وزارت نیرو، تکمیل طرح انتقال آب سد کرج به تهران را باعث ایجاد صرفه جویی قابل توجه اقتصادی دانست و بیان داشت: از طریق حفر تونل انتقال آب، می توان به جای انتقال آب به حاشیه شمالی و شمال غربی تهران، آب را به صورت مستقیم در تهران مورد استفاده قرار داد.



وی همچنین در زمینه وضعیت فعلی سد ماملو و برنامه های مربوط به انتقال آب این سد به تهران برای مصارف شرب نیز گفت: هم اکنون در مخزن این سد، نزدیک به 50 میلیون مترمکعب آب ذخیره شده است.



به گفته ارتقایی، پیش بینی می شود با توجه به افزایش سطح بارندگی ها در استان تهران و البرز ذخیره سازی سد ماملو به 100 میلیون مترمکعب افزایش یابد.



ارتقایی عنوان کرد: تصفیه خانه هفتم تهران نیز در حال ساخت و اجرا است که پیش بینی می شود تا سال 91، بخشی از پروژه وارد مدار بهره برداری شود.



وی این مطلب را نیز افزود که با توجه به در حال ساخت بودن این تصفیه خانه، فعلا مصرف آب سد ماملو کشاورزی و زراعی است و از سال آینده با ذخیره سازی بیشتر آب شاهد افزایش ذخیره آب شرب تهران و همچنین انتقال پایدار آب برای مصرف خواهیم بود.



در شرایطی که استان تازه تاسیس البرز برای عمران و آبادانی خود به " آب" به عنوان مهمترین عامل زیرساختی نیازمند است شاهد اجرا و بهره برداری از طرحی هستیم که علاوه بر به یغما بردن زیباترین چشم انداز طبیعی استان یعنی رودخانه کرج، موجب فقیر شدن و خشک شدن ذخیره سفره های آب زیرزمینی می شود و امید البرزنشینان را برای بهره مندی از آبی سالم و بهداشتی کمرنگ می کند.

........................

گزارش از شمسی یوسفی

