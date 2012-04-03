نخستین حضور شمشیربازان اردبیلی با حمایت از مردم فلسطین همراه شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضا کنعانی که به همراه تیمهای ملی جوانان و نوجوانان شمشیربازی کشورمان به مسابقات جهانی اعزام شده بود، به جهت همگروهی با بازیکن رژیم اشغالگر قدس و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین از مسابقات جهانی نوجوانان کنار کشید.

مسابقات شمشیربازی نوجوانان و جوانان جهان از 14 فروردین ماه در شهر مسکو آغاز شده و این شمشیرباز اردبیلی تنها نماینده تیم ملی نوجوانان کشورمان در اسلحه اپه بود که به دلیل عدم رویارویی در اولین مرحله مسابقات با حریف اسرائیلی، از جدول مسابقات کنار رفت.

این شمشیرباز نوجوان اردبیلی که سال گذشته به همراه تیم ملی نوجوانان کشورمان در مسابقات آسیایی تایلند مقام نایب قهرمانی آسیا را کسب کرد.

امیررضا کنعانی با انگیزه و آمادگی بالا راهی مسابقات جهانی شده بود که به جهت همگروهی با این حریف، حاضر به دیدار نشد و از مسابقات حذف شد تا در جبهه ایثار، اخلاق و جوانمردی صاحب عنوان شود.

مسابقات قهرمانی جوانان جهان از امروز آغاز و این شمشیرباز اردبیلی نیز در این رده سنی مسابقات جهانی به همراه تیم ملی کشورمان بروی پیست خواهد رفت.

