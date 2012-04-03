برگزاری هشتمین آزمون سراسری قرآن در تبریز

علی داننده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این آزمون با حضور دوهزار و 500 فعال قرآنی و همزمان با سراسر کشور در سیزده حوزه امتحانی برگزار می شود.

وی ادامه داد: این دوره در 10 سطح شامل صرف، نحو، صرف و نحو مقدماتی، حفظ پنج جزء، 10 جزء، 20 جزء، کل قرآن کریم، ‌مفاهیم مقدماتی، تکمیلی و نوجوانان برگزار می شود.

داننده توجه به مسائل قرآنی و تقویت این حوزه را در رأس برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد و افزود: این اداره کل با رویکرد قرآنی سعی در توسعه و ترویج فرهنگ ناب اسلامی و تبیین و گسترش آن دارد.

وی ضبط ترتیل تصویری قرآن کریم، برگزاری جشنواره بین المللی وبلاگ نویسی قرآنی، جشنواره تصویرگری قصص قرآن و ده ها برنامه دیگر با موضوع قرآن و نماز را از اهم فعالیت های این اداره کل در حوزه قرآن عنوان کرد.

هشتمین دوره آزمون سراسری حفظ، ‌ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، ساعت 9 صبح اول اردیبهشت ماه در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز برگزار می شود.

