به گزارش خبرنگار مهر ، سردار احمد وحیدی امروز سه شنبه در اولین کنفرانس بین المللی مین زدایی که در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سیاست هایی که امروز برخی قدرت ها در منطقه ترویج می کنند به خصوص در مسئله سوریه چگونه ارزیابی می کنید، گفت: ما این گونه سیاست ها و اظهارات را در قبال سوریه بیشتر یک نمایش جنگ طلبانه و حاکم کردن ادبیات نظامی در منطقه می دانیم که این نیز برای منطقه خطرناک است.
وی افزود: برای چه بعضی از کشورها جنگ داخلی را در سوریه ترویج می کنند و از گروه های تروریستی حمایت می کنند اگر اینها می خواهند به سوریه کمک کنند چرا از مسیر اصلاحات و رفراندوم که در سوریه آغاز شده حمایت نمی کنند.
سردار وحیدی در جمع خبرنگاران:
سیاست کشورهای منطقه دربرابر سوریه در جهت دوستی با اسرائیل است
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن انتقاد از سیاستهای جنگ طلبانه کشورهای منطقه در قبال سوریه گفت: ما این گونه نمایشهای جنگ طلبانه را بیشتر در راستای دوستی به رژیم صهیونیستی می دانیم تا کمک به مردم سوریه.
به گزارش خبرنگار مهر ، سردار احمد وحیدی امروز سه شنبه در اولین کنفرانس بین المللی مین زدایی که در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سیاست هایی که امروز برخی قدرت ها در منطقه ترویج می کنند به خصوص در مسئله سوریه چگونه ارزیابی می کنید، گفت: ما این گونه سیاست ها و اظهارات را در قبال سوریه بیشتر یک نمایش جنگ طلبانه و حاکم کردن ادبیات نظامی در منطقه می دانیم که این نیز برای منطقه خطرناک است.
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