سیاست کشورهای منطقه دربرابر سوریه در جهت دوستی با اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار احمد وحیدی امروز سه شنبه در اولین کنفرانس بین المللی مین زدایی که در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سیاست هایی که امروز برخی قدرت ها در منطقه ترویج می کنند به خصوص در مسئله سوریه چگونه ارزیابی می کنید، گفت: ما این گونه سیاست ها و اظهارات را در قبال سوریه بیشتر یک نمایش جنگ طلبانه و حاکم کردن ادبیات نظامی در منطقه می دانیم که این نیز برای منطقه خطرناک است.



وی افزود: برای چه بعضی از کشورها جنگ داخلی را در سوریه ترویج می کنند و از گروه های تروریستی حمایت می کنند اگر اینها می خواهند به سوریه کمک کنند چرا از مسیر اصلاحات و رفراندوم که در سوریه آغاز شده حمایت نمی کنند.

وزیر دفاع با بیان اینکه سیاست کشورهای منطقه در قبال مسائل سوریه را بیشتر در راستای دوستی با رژیم صهیونیستی ترجمه و تفسیر می کنیم، گفت: این گونه سیاست ها بیشتر به ضرر سوریه و به نفع اسرائیل است لذا کشورهای همسایه باید توجه بیشتری به حساسیت منطقه و آثار سوئی که این گونه تصمیمات در منطقه می گذارد داشته باشند.



وی تصریح کرد: کشورهای غربی در هر حالتی تمایل دارند منطقه همواره در بحران باشد لذا به دوستان پیشنهاد می کنیم در دام سیاست های آنها نیفتند تا اتفاق ناگواری در منطقه روی ندهد.



وحیدی تنها راه کمک به سوریه را راهکار اصلاح طلبانه و حمایت از اصلاحات در سوریه دانست و گفت: کسانی که ادبیات نظامی را ترویج می کنند بیشتر به بحرانی شدن وضعیت سوریه دامن می زنند لذا حمایت کردن از اصلاحاتی که دولت سوریه آغاز کرده است بهترین راه کمک به مردم سوریه است.



وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر خریدن پایگاههای نظامی در آذربایجان توسط رژیم صهیونیستی گفت: دوستان آذری توضیح دادند که این اطلاعات درست نیست و آذربایجان هرگز اجازه نخواهد داد پایگاه نظامی در کشورش علیه ایران ایجاد شود.



سردار وحیدی خاطر نشان کرد: در قراردادهایی که بین آذربایجان و رژیم صهیونیستی بسته شده بزرگ نمایی شده و در حد و اندازه ای که رژیم صهیونیستی آن را مطرح کرده نبوده است.