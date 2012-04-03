علم و فناوری مهمترین عنصر تحقق تولید ملی است

سید سعیدرضا احمدی زاده در گفتگو با مهر، استفاده از ظرفیت های نخبگان را مهم ترین برنامه بنیاد ملی نخبگان برای تحقق تولید ملی در کشور عنوان کرد و اظهارداشت: در این راستا کارگروه های تخصصی زیادی در راستای بررسی طرح تحقق تولید ملی در بنیاد ملی نخبگان در حال راه اندازی است.

وی با بیان اینکه حمایت از شرکت های دانش بنیان و نخبگان یکی از راه های میانبر دست یابی به تولید ملی وتکنولوژی پیشرفته است، افزود: به همین دلیل به تازگی قانون سهمیه استخدام نخبگان در مجلس به تصویب رسیده و همچنین از سازمان هایی که نخبگان را به کار گیرند حمایت های ویژه ای صورت خواهد گرفت.

احمدی زاده با بیان اینکه تشکیل کارگروه تحریم در راستای تولید محصولاتی که کشور در تحریم است، از دیگر برنامه های بنیاد در راستای تحقق تولید ملی بوده است، تصریح کرد: صاحبان صنایع مختلف با به کارگیری نخبگان می توانند در راستای تولید محصولات با کیفیت گام بردارند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی یادآورشد: مصرف کالاهای ایرانی و حمایت از تولید کنندگان داخلی نیاز به فرهنگ سازی گسترده در سطح کشور داشته و این امر نیازمند عزم و اراده همگانی در سطح کشور است.