احداث باغهای دیم تحولی بزرگ در عرصه کشاورزی فیروزکوه ایجاد می کند

روح الله درویش خضری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به طرح شعار ملی امسال از سوی مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر تولید ملی در شهرستان فیروزکوه افزایش تولیدات کشاورزی و دامی در رأس همه تولیدات قرار گرفته است.

وی بیان داشت: تولیداتی در زمینه صنایع تضمینی و تکمیلی مانند بهره برداری از کارخانه اسانس گیری گیاهان دارویی، بسته بندی حبوبات و کشمش از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای سال 91 است.

این مسئول ادامه داد: در بخش تولیدات زراعی اصلاح الگوی کشت مانند باقلا، کلم بروکلی و توجه به تولیدات صیفی از جمله برنامه ریزیها است.

اصلاح الگوی کشت گل محمدی در فیروزکوه

وی عنوان کرد: اصلاح الگوی کشت در قالب گل محمدی نیز در شهرستان انجام خواهد گرفت تا در این زمینه نیز بتوان میزان تولیدات را افزایش داد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه افزود: توسعه آبیاری تحت فشار و بیمه محصولات کشاورزی از دیگر اقدامات در زمینه افزایش محصولات و در راستای مصوبه هیئت دولت مبنی بر توسعه بخش کشاورزی است.