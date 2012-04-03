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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۱۲

عزیزی خبر داد:

ساخت 4 هزار واحد مسکونی مسکن مهر در آذربایجان غربی

ساخت 4 هزار واحد مسکونی مسکن مهر در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: چهار هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر استان در دست ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب عزیزی پیش از ظهر سه شنبه 15 فروردین در جریان بازدید از روند اجرای واحدهای مسکونی چالدران افزود: این واحدهای مسکونی در قالب مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استان احداث می شود.

وی افزود: این تعداد واحد مسکونی در قالب تعاونی ها، گروه های ساخت خود مالکین به شکل سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی در 25 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت آذربایجان غربی ساخته می شوند.

عزیزی با بیان اینکه این واحدها به طور میانگین از پیشرفت فیزیکی 57 درصد برخوردار هستند، افزود: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده تمام واحدهای مسکونی در دست ساخت امسال به بهره برداری می رسند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان، میزان تسهیلات پرداختی برای واحدهای مسکونی سنتی را 200 میلیون ریال، نیمه صنعتی 220 میلیون ریال و صنعتی را 250 میلیون ریال ذکر کرد و گفت: از ابتدای اجرای این طرح از سال 88 تا پایان سال گذشته شش هزار واحد مسکونی به پایان رسیده و به متقاضیان واگذار شده است.

عزیزی اضافه کرد: در حال حاضر 38 هزار خانوار با جمعیت 168 هزار نفر در 25 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت در آذربایجان غربی زندگی می کنند.

کد مطلب 1567793

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