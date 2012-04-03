کالای قاچاق تهدید کننده تولید ملی است

حجت الاسلام محمد جواد عادل پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار امسال تصریح کرد: پیام نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به تولید ملی باید به صورت یک فرهنگ عمومی در اختیار مردم قرار گیرد.

وی عنوان کرد: برای تقویت «تولید ملی» باید مسئولان نظام موانعی که از پیشرفت این مقوله جلوگیری می کنند با تدبیر مناسب برطرف و خنثی کنند.



حجت الاسلام عادل پور با اشاره به واردات کالای قاچاق به کشور عنوان کرد: مسئولان، مبارزه با واردات کالای قاچاق را در اولویت کاری خود قرار دهند زیرا اگر اینگونه کالاها وارد کشور شود مردم هیچ تمایلی به محصول داخلی نشان نخواهند داد.



امام جمعه مینوشهر اظهار کرد: در بررسیهای کارشناسی شده هر یک میلیارد دلار واردات کالای قاچاق حدود 100هزار فرصت شغلی را از بین می برد که در واقع این کار تضعیف تولید ملی را به همراه دارد.



وی تصریح کرد: بخش دیگری از تقویت تولید ملی به کارگیری نیروی انسانی بومی است که می تواند تاثیر به سزایی در بالا بردن استفاده مردم از کالای داخلی داشته باشد.



حجت الاسلام عادل پور افزود: حمایت از بخش خصوصی امر اجتناب ناپذیری است که می تواند در بحث تقویت تولید ملی نقش بسزایی ایفا کند.



وی به رقابت کالای ایرانی با تولیدات خارجی اشاره کرد و گفت: اگر محصولی در داخل و مشابه آن در خارج تولید می شودباید از ورود آن به کشور جلوگیری و یا با مدیریت آن کالا را وارد کنیم.