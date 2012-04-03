رای گیری درباره استاندارد سیمکارت نانو به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات مربوط به "نانو سیم" به بن بست رسید. "نانو سیم" فرمتی است که می تواند سیمکارتها را برای اتصال به شبکه از طریق دستگاههای موبایل به ویژه تبلتها به تکامل برساند.

این درحالی است که هفته ها بحث و مذاکره در خصوص استفاده از نانو سیم بدون نتیجه پایان یافت و به همین علت موسسه استانداردهای مخابراتی اروپا رای گیری در این خصوص را به تعویق انداخت.

مشکل اصلی عدم توافق میان اپل، نوکیا، موتورولا و Research In Motion است. درحقیقت، اپل پیشنهاد داد که لیسانس طراحی نانو سیم را بدون درخواست حق مولف به بازار عرضه می کند و از فرمتی استفاده می کند که به صورت آزاد واگذار می شود.

این درحالی است که نوکیا پیشنهاد کوپرتینو را نپذیرفت و توضیح داد که حق انحصاری لازم را با لیسانس واگذار می کند. این شرکت فنلاندی در این خصوص اظهار داشت که طراحی نانو سیم اپل بدون مجوز از حق امتیازهای نوکیا استفاده می کند.

از سویی دیگر شرکت "سن دیسک" نیز پیشنهاد اپل را نپذیرفت و نتوانست درخصوص حق انحصاری کارتهای "میکرو اس. دی" به توافق برسد.

براساس گزارش وایرلس وویک، فرایند کوچک سازی سیمکارتها عنصری اساسی در ساختار سیمکارتهای جدید است.

سیمکارتهایی که در دستگاههای موبایل استفاده می شوند محتوی شناسه اطلاعات مالکان خود هستند. نانو سیم آینده به سازندگان تلفنهای همراه اجازه می دهد که دستگاههای باریکتری را طراحی کنند و مزایای بالایی به ویژه دسترسی ساده تر به اینترنت را به بازار موبایل ارائه کنند.