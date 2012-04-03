تعریض جاده قنوات در سال جاری/ بهره برداری از 42 پروژه عمرانی در بخش منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم در بازدید از راه قم قنوات اعلام کرد: تعریض و بهسازی این مسیر که مهمترین مطالبه مردم قنوات است امسال محقق خواهد شد.



حجت الاسلام محمدحسین موسی پور در بازدید از پروژه تعریض و ترمیم جاده قنوات، بر تسریع در عملیات اجرایی این پروژه مهم تاکید کرد.



وی با بیان اینکه جاده قنوات از مسیرهای پرتردد در استان قم بوده و نیازمند بهسازی و تعریض می باشد، گفت: 8 کیلومتر مسیر قم به قنوات باید با عرض مناسب و با کیفیت و رفع نقاط حادثه خیز در سال جاری آماده بهره برداری شود.



استاندار قم به ضرورت اجرای این طرح تاکید کرد و افزود در سفر بخش مرکزی مهمترین مطالبه مردم اجرای این پروژه بود که با تأمین اعتبار درخواست مردم امسال محقق خواهد شد.



شرکت شهرکهای صنعتی قم مقام سوم زیست محیطی کشور را کسب کرد



مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم اظهار داشت: این شرکت در بین 31 استان صنعتی کشور به لحاظ عملکرد زیست محیطی، توانست مقام سوم را به خود اختصاص دهد.



جعفر فرشچی افزود: کسب این عنوان با توجه به شاخص‌های مختلف اعم از درصد واحدهای صنعتی تحت پوشش تصفیه خانه، درصد واحدهای صنعتی فعال متصل به شبکه و تحت پوشش تصفیه خانه، نسبت فضای سبز موجود به مساحت عملیاتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تعداد سیستم‌های مجدد از پساب می باشد.



وی گفت: در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان قم 911 واحد صنعتی به بهره برداری رسیده است که 85 درصد آنها تحت پوشش تصفیه خانه قرار گرفته‌اند.



مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم اضافه کرد: در حال حاضر در دو شهرک و ناحیه صنعتی شکوهیه و سیرو درمجموعه 50 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب اجرا شده است.



وی یاد آور شد: تصفیه خانه شهرک صنعتی شکوهیه دارای دو مدول اول و دوم است که هر کدام ظرفیت پذیرش روزانه هزار متر مکعب فاضلاب صنعتی را دارند که در کل 758 واحد صنعتی را تحت پوشش قرار می‌دهد و ناحیه صنعتی سیرو نیز روزانه امکان پذیرش 200 متر مکعب فاضلاب از 7 واحد صنعتی را دارد.



فرشچی اضافه کرد: در سال جاری با توجه به اهمیت گسترش تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی، طراحی تصفیه خانه شهرکهای صنعتی محمود آباد و سلفچگان به ظرفیتهای 320 و 200 متر مکعب در دستور کار قرار گرفته و در سال جاری عملیاتی می‌شود.



بهره برداری از 42 پروژه عمرانی در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری قم



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم اظهار داشت: طی سال 1390 و در چند مقطع از جمله روز جهانی مقابله با بیابانزایی (27 خرداد)، دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و هفته منابع طبیعی، تعداد 42 پروژه (سازه) عمرانی در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری استان اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت.



احمد عفتان افزود، برای اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال هزینه شده که از محل اعتبارات ملی، استانی و ستاد حوادث استان تامین و پرداخت شده است.



وی مهمترین پروژه‌های بهره برداری شده را پروژه‌های آبخیزداری و کنترل سیل بخش‌های جعفرآباد، خلجستان، کهک و اجرای عملیات بیابانزدایی در سطحی معادل 650 هکتار در منطقه کوه نمک قم اعلام کرد و افزود عملیات کنترل سیل شهر پردیسان قم و مطالعه کنترل سیل شهر قم نیز در اسفندماه سال گذشته همزمان با هفته منابع طبیعی با حضور استاندار قم آغاز شده است که با اجرای این پروژه‌ها شهر پردیسان قم نیز طی دو سال آینده در مقابل سیلاب‌های مخرب مرگبار ایمن خواهد شد.