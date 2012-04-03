منصور سعدی، معاون سردبیر روزنامه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدیران رسانه جلسه‌ای برگزار و مشکل خبرنگاران را در ارتباط با دریافت هدیه رئیس‌جمهور بررسی و در مذاکره با مسئولان مربوطه حل و فصل کنند.

وی با اشاره به اینکه هدیه رئیس‌جمهور یک هدیه رسمی است، بیان کرد: این هدیه را بالاترین مقام اجرایی برای همه به مناسبت یک روز خاص در نظر گرفته و با هدایایی که از سوی حوزه‌ها پرداخت می‌شود کاملاً متفاوت است.

سعدی با تأکید بر این امر که هدیه دادن و هدیه گرفتن رسم ناپسندی نیست، بیان کرد: اما هدیه‌هایی که در حوزه‌های خبری به خبرنگاران پرداخت می‌شود، کاری ناپسند است که رایج شده و در خیلی از ادارات و ارگان‌ها باعث‌ می‌شود که با خبرنگاران برخورد دور از شأن صورت گیرد.

این روزنامه‌نگار به موضوع هدیه رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: اشکالی که در پرداخت هدیه امسال وجود داشت به نظر می‌رسد به دلیل نزدیکی به روزهای پایان سال بود و اصولا این اتفاق در سال‌های گذشته پیش نمی‌آمد.

وی در این باره که جدا از برخوردی که با خبرنگاران صورت گرفت،‌ تعدادی از خبرنگاران در طول چند سال اخیر نتوانسته‌اند این هدیه را دریافت کنند، گفت: پرداخت مبلغ نقدی از زمان دولت خاتمی آغاز شد که قرار بود لپ‌تاپ‌هایی به خبرنگاران داده شود، اما اشکالاتی پیش آمد و به صورت نقدی پرداخت شد.

به گفته سعدی، در زمان تصدی احمدی‌نژاد نیز این روند در قالب هدیه نقدی ادامه پیدا کرد. پرداخت این هدیه در طرف بالاترین مقام کشور در صورتی که شیوه پرداخت امسال را نادیده بگیریم کار پسندیده‌ای است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا شکل پرداخت نیز با توجه به اینکه نوع پرداخت متفاوت و پسندیده است اصل و قاعده مناسبی پیدا نمی‌کند، گفت: اگر هر کاری شکل اصولی پیدا کند، بهتر است. در این زمینه نیز خبرنگاران مشخص هستند و کارکنان رسانه‌ها نیز معلوم هستند. به همین دلیل می‌توان یک اصول منطقی برای پرداخت این هدیه در نظر گرفت.

به گفته سعدی پرداخت این هدیه به کارکنان رسانه‌ها در صورتی که به خبرنگاران پرداخت شده باشد، ایرادی ندارد. چرا که به هر حال رسانه به کارکنانی به غیر از خبرنگاران نیز برای انجام امور خود نیازمند است و این اشکالی ندارد که این افراد نیز از برخی مزایای خبرنگاری بهره‌مند شوند.

این روزنامه‌نگار ضمن اظهار امیدواری در این باره که سرای روزنامه‌نگاران در سال‌های آینده بتواند فضایی را فراهم کند تا مدیران رسانه‌ها بتوانند جلساتی را تشکیل و برنامه‌هایی را برای رسانه‌ها در نظر گیرند، تصریح کرد: بیان کردن این‌گونه مباحث نظیر پرداخت هدیه رئیس‌جمهور در رسانه‌ها چندان وجهه مناسبی ندارد و بهتر است که مدیران رسانه‌ها با تشکیل جلسه این مسئله را برای خبرنگاران خود در مذاکره با مسئولان حل و یک راه‌حل اصولی برای این امر پیدا کنند.