بازدید و نظارت کارشناسان اتوبوسرانی از سطح نواحی ده گانه شمیرانات

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا محمدیان افزود: در طرح استقبال از بهار، طی بازدیدهای مشترک به بررسی مشکلات خطوط اتوبوسرانی در محل پرداخته شد.

وی بیان داشت: بازدید و هماهنگی کارشناسان ترافیک نواحی در روزهایی که شرایط جوی در منطقه نامطلوب بوده و به منظوررفع مشکلات ایجاد شده در نقاط بحرانی و انجام اقداماتی نظیر پاکسازی مسیرهای حادثه خیز و لغزنده در 40 نقطه از منطقه صورت گرفت.

ایستگاه سیار آموزش شهروندی درمحله درکه برپا شد

واحد آموزش اداره اجتماعی وفرهنگی شهرداری ناحیه دو از برپایی ایستگاه سیار آموزش شهروندی درمحله درکه خبر داد.

به منظور آشنایی شهروندان درفروردین ماه سال جاری همه روزه از ساعت هشت الی سیزده درمیدان درکه مستقر بوده که در این ایستگاه ثبت نام شهروندان از ساختارهای اجتماعی انجام شد.

گفتنی است در این ایستگاه بروشور ایدز، دیابت، آموزش مدیریت وغیره ...نیز توزیع شد.

ساماندهی ایستگاههای اتوبوس شمیرانات به صورت مستمر

معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری منطقه یک از اقدامات واحد اتوبوسرانی در ساماندهی ایستگاههای اتوبوس خبر داد.

پوریا محمدیان با اشاره به فرارسیدن سال جدید، افزایش مطلوبیت استفاده از سیستم حمل ونقل عمومی و بهینه سازی ایستگاههای اتوبوس را از اولویتهای مدیریت شهری اعلام کرد.

وی هدف اصلی معاونت حمل ونقل وترافیک استفاده بهتر شهروندان ازسیستم حمل ونقل عمومی دانست و گفت: در همین راستا واحد اتوبوس رانی منطقه یک به طور پیوسته در حال تعمیر، نگهداری وتجهیز ایستگاهها است.

این مسئول ادامه داد: 103 مورد نصب سیستم روشنایی در داخل ایستگاههای اتوبوس، 10 مورد نصب بنر در داخل سرپناه ایستگاه اتوبوس، 85 مورد نظافت وشستشوی سرپناه ایستگاه اتوبوس، 10 مورد رنگ آمیزی سرپناه ایستگاه اتوبوس، از زمره فعالیتهای طرح استقبال از بهار واحد اتوبوس رانی است.

وی بیان داشت: در برنامه کاری این معاونت تمهیداتی اتخاذ شده است تا بهسازی ایستگاهها در سطح منطقه به صورت پیگیر در کل سال با بودجه ای مشخص در نواحی ده گانه صورت پذیرد.