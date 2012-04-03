امروز آخرین مهلت ثبت نام آزمون حوزه علمیه خواهران است

حجت الاسلام محسن محدث در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در ابتدا مهلت ثبت نام در حوزه علمیه خواهران تا ۲۸اسفند ماه بود و تا ۱۵فروردین سال ۹۱تمدید شد.
وی گفت: ویرایش اطلاعات نیز از روز ۱۶فروردین آغاز میشود و تا ۲۰فروردین نیز ادامه مییابد.
محدث ادامه داد: آزمون سطح دو یا همان مقطع کارشناسی در تاریخ ۱۵اردیبهشت سال ۹۱ است.
آزمون سطح سه ۲۲اردیبهشت ماه برگزار میشود
مدیر سنجش و پذیرش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران بیان کرد: آزمون سطح سه یا همان مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ ۲۲اردیبهشت سال ۹۱برگزار میشود.
وی گفت: دورههای سطح دو به صورت حضوری، نیمه حضوری و پاره وقت برگزار میشود.
وی ادامه داد: دورههای سطح سه نیز به صورت حضوری، نیمه حضوری و پاره وقت برگزار میشود.
محدث بیان کرد: رشتههای سطح دو شامل دورههای عمومی است و شامل رشته الهیات و معارف اسلامی میشود.
سطح سه شامل ۹رشته است
وی با اشاره به اینکه سطح سه، ۹رشته را در برمی گیرد افزود:: رشتههای سطح سه شامل سه رشته تفسیر علوم قرآنی، فقه و اصول، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، تاریخ اسلام، مطالعات اسلامی زنان، مدرسی ادبیات عرب، اخلاق و تربیت اسلامی و همچنین تبلیغ با گرایش حج میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر سنجش و پذیرش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران امروز را آخرین مهلت ثبت نام آزمون حوزه علمیه خواهران عنوان کرد.
حجت الاسلام محسن محدث در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در ابتدا مهلت ثبت نام در حوزه علمیه خواهران تا ۲۸اسفند ماه بود و تا ۱۵فروردین سال ۹۱تمدید شد.
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