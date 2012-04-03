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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۴۴

محدث به مهر خبر داد:

امروز آخرین مهلت ثبت نام آزمون حوزه علمیه خواهران است

امروز آخرین مهلت ثبت نام آزمون حوزه علمیه خواهران است

قم - خبرگزاری مهر: مدیر سنجش و پذیرش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران امروز را آخرین مهلت ثبت نام آزمون حوزه علمیه خواهران عنوان کرد.

حجت الاسلام محسن محدث در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در ابتدا مهلت ثبت نام در حوزه علمیه خواهران تا ۲۸اسفند ماه بود و تا ۱۵فروردین سال ۹۱تمدید شد.

وی گفت: ویرایش اطلاعات نیز از روز ۱۶فروردین آغاز می‌شود و تا ۲۰فروردین نیز ادامه می‌یابد.

محدث ادامه داد: ‌ آزمون سطح دو یا‌‌ همان مقطع کار‌شناسی در تاریخ ۱۵اردیبهشت سال ۹۱ است.

آزمون سطح سه ۲۲اردیبهشت ماه برگزار می‌شود

مدیر سنجش و پذیرش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران بیان کرد: ‌آزمون سطح سه یا‌‌ همان مقطع کار‌شناسی ارشد در تاریخ ۲۲اردیبهشت سال ۹۱برگزار می‌شود.

وی گفت: دوره‌های سطح دو به صورت حضوری، ‌نیمه حضوری و پاره وقت برگزار می‌شود.
 
وی ادامه داد: ‌ دوره‌های سطح سه نیز به صورت حضوری، ‌ نیمه حضوری و پاره وقت برگزار می‌شود.

محدث بیان کرد: ‌ رشته‌های سطح دو شامل دوره‌های عمومی است و شامل رشته الهیات و معارف اسلامی می‌شود.

سطح سه شامل ۹رشته است

وی با اشاره به اینکه سطح سه، ۹رشته را در برمی گیرد افزود:: ‌ رشته‌های سطح سه شامل سه رشته تفسیر علوم قرآنی، ‌ فقه و اصول، ‌ فلسفه اسلامی، ‌ کلام اسلامی، ‌تاریخ اسلام، مطالعات اسلامی زنان، ‌ مدرسی ادبیات عرب، ‌اخلاق و تربیت اسلامی و همچنین تبلیغ با گرایش حج می‌شود.

کد مطلب 1567839

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